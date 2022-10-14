Радимов считает ЦСКА фаворитом в матче со «Спартаком»

Бывший игрок ЦСКА Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего дерби между армейским клубом и «Спартаком» в рамках 13-го тура РПЛ.

«Вообще, если говорить о фаворите дерби, то команды равные, просто ЦСКА играет дома. И только за счет домашних стен я отдам армейцам чуть большее предпочтение. За инициативу наверняка поборются обе команды. Но мне все-таки кажется, что красно-белые в последних матчах больше любят доминировать, поэтому и в дерби будут больше владеть мячом. А ЦСКА в быстрых прорывах и атаках силен. Там и Чалов, и Карраскаль, наверняка Медина выйдет в стартовом составе. Я думаю, начало будет осторожным, но поскольку обе команды хотят атаковать, то середина первого тайма все равно футбол «раскроет». Ни одну, ни другую команду не устроит в этом матче даже ничья», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Он также считает, что тренерский штаб ЦСКА уделит внимание Александру Соболеву, но команде будет сильно мешать отсутствие Игоря Дивеева.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 16 октября на «ВЭБ Арене». Начало — в 20.00 (мск).

«Спартак» с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. ЦСКА — четвертый с 24 баллами.