Рахимов поддержал совет Карпина российским футболистам уезжать в Европу

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поддержал слова главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина о том, что российским футболистам нужно уезжать в европейские чемпионаты.

Во вторник, 12 сентября, после ничьей российской сборной с Катаром (1:1) в товарищеском матче Карпин заявил, что россиянам нужно переходить в иностранные клубы, если у них появится такая возможность.

«Если появляется интерес к игрокам из английских клубов, к бельгийским игрокам, нидерландским игрокам, все уезжают, все пробуют, все выбирают команды, где может быть и класс выше, и уровень, где он может расти. Это не минус, это плюс и для клубов. Я считаю, за такие фразы не нужно цепляться и нужно глубже анализировать. Для футболиста постоянный прогресс и рост — это хорошо.

И мы сейчас лишены еврокубков, у нас нет конкуренции с командами, которые на самом высоком уровне. А ведь только такие матчи заставляют играть на своем пределе и этот предел развивать», — приводит РИА «Новости» слова Рахимова.

В матче сборной России против Катара принял участие только один российский футболист, выступающий за границей, — полузащитник Александр Головин («Монако»).