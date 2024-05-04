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Сегодня, 16:23

Главный тренер «Пари НН» Илич — о Романцеве: «Не упущу шанс с ним пообщаться»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Пари НН» Саша Илич в интервью «СЭ» поделился мнением о бывшем тренере «Спартака» и советнике нижегородского клуба Олеге Романцеве.

— Вы упомянули, что играли в Лиге чемпионов сезона-1999/2000 против «Спартака» Романцева. Сейчас он занимает должность советника в «Пари НН». Знали об этом?

— Нет! Но это отлично. Романцев — один из величайший российских тренеров в истории. Здорово, что он работает здесь. Я точно не упущу шанс с ним пообщаться.

Сегодня, 4 мая, сербский специалист подписал контракт с «Пари НН» до 2025 года. Ранее в отставку был отправлен Сергей Юран.

В турнирной таблице РПЛ команда занимает 11-е место. Завтра, 5 мая, «Пари НН» сыграет со «Спартаком» в 27-м туре чемпионата России.

Саша Илич. «Готов взять Мостового на стажировку — он величайший российский игрок». Интервью Илича — нового тренера «Пари НН»

Олег Романцев
Саша Илич
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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