Семак избежал дополнительной дисквалификации после удаления в матче с «Ростовом»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак избежал дополнительной дисквалификации за удаление по итогам матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

После завершения встречи главный судья Евгений Кукуляк показал Семаку красную карточку. Согласно протоколу матча, тренер был наказан за «выход на футбольное поле в конфронтационной манере с главным судьей матча».

«Семак был удален за выход на футбольное поле. В понедельник мы получили письмо от «Зенита» с просьбой отменить красную карточку главному тренеру. Мы получили заключение ЭСК, в котором сказано, что Кукуляк вынес карточку Семаку правильно. КДК не отменил удаление Сергея Богдановича. Комитет принял решение не применять дополнительную дисквалификацию, Семак пропустит только следующий матч 3-го тура», — сказал Григорьянц.

Из-за удаления Семак не сможет присутствовать на скамейке «Зенита» в матче 3-го тура чемпионата России-2023/24 против «Динамо». Игра состоится 6 августа и начнется в 19.00 по московскому времени.