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Сегодня, 21:59

Семак: «Зенит» подсел, с точки зрения эмоций и состава мы стали слабее по сравнению с прошлым годом»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о турнирном положении сине-бело-голубых.

— После 13 туров «Зенит» все еще второй. При вас это непривычная ситуация. Как вы объясняете эту ситуацию для себя? «Краснодар» перебирает очки или «Зенит» в чем-то просел? Если да, то в чем?

— Конечно, «Зенит» подсел. Естественно, с точки зрения эмоциональной и с точки зрения состава, по сравнению с прошлым годом мы стали слабее. Перестраиваемся по ходу сезона: сначала одна схема, потом другая. Системообразующие игроки то есть у нас, то кто-то ушел, кто-то, как тот же Марио или Караваев в сегодняшней игре недоступны были. Поэтому приходится каким-то образом перестраиваться. Будем двигаться. Что касается «Краснодара», абсолютно заслуженно набрали приличный ход. Понятно, что команда, которая еще ни разу не проиграла, находится наверху турнирной таблицы. Чемпионат длинный, мы будем делать то, что мы можем — выкладываться на 100 %. Дальше посмотрим, кто где будет. Ситуации такие бывают, не всю же жизнь на первом месте идти.

«Зенит» набрал 26 очков в 13 турах и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. 4 ноября команда Семака отправится в гости к «Балтике».

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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