Семак: «На Кубок у Ренана будет шанс побороться за место в стартовом составе «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему защитник Роберт Ренан остается в запасе команды с 4-го тура РПЛ.

— Ренан вообще не выходит в премьер-лиге с 4-го тура, хотя весной был основным. Причина в том, что он так глубоко в запасе, только в его летних ошибках или в чем-то еще? Видите ли вы прогресс в нем на тренировках?

— Что касается Ренана, он начал очень хорошо, достаточно уверенно. Начало этого сезона сложилось не очень удачно для него: и для команды, и для него лично. Что касается его прогресса на тренировках, да, сейчас он выглядит гораздо лучше, чем в тот период, когда он не играл. Думаю, на Кубок у него будет шанс побороться за место в стартовом составе. Почему сейчас он меньше играет — Алип играет неплохо, в этот момент он выиграл конкуренцию. Он хорош в единоборствах. Минусы есть у всех, поэтому все в руках в данном случае больше в головах и ногах игроков. Пожалуйста, кто будет лучше, тот и будет играть.

Ренан выступает за «Зенит» с 2023 года. Контракт 20-летнего бразильца с сине-бело-голубыми рассчитан до июня 2028 года.