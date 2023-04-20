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Семак — о возможной реформе РПЛ: «К этому я отношусь одной фразой: терпеть надо с любовью»

Гоша Чернов
Корреспондент
Сергей Семак.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как относится к возможному введению нового формата в чемпионате страны.

— Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что в лиге может появиться плей-офф или третий круг с группами. Как вы относитесь к этой идее?

— Такой вопрос — журналистский и тех людей, которые относятся с предубеждением к нашему клубу. К этому я отношусь одной фразой: терпеть надо с любовью. У всех свои мысли на этот счет, но почему-то чемпионат Италии или Испании смотреть интересно. Хотя какой там отрыв? Можно посмотреть и другие чемпионаты, где клубы идут с большим отрывом, но никто не задается вопросом, а интересен ли их чемпионат. Это вопросы тех людей, которые с негативом или с предубеждением относятся к нашей команде. Нашим болельщикам, думаю, нравится наша игра. Огромного разрыва нет. Если говорить о какой-то реорганизации, то это точно не наша работа.

— Поражение в Кубке добавляет принципиальности игре с «Динамо»?

— Нет, у нас нет никаких реваншистских настроений, мы настроены показывать хороший футбол и побеждать. Это та задача, которая стоит перед нами в каждом матче.

Ранее Алаев сообщил, что в чемпионате России может появиться стадия плей-офф или третий круг с разбивкой команд на группы. Он отметил, что эти вопросы заслуживают обсуждения на общем собрании клубов.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
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