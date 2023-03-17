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Сегодня, 14:35

Шалимов призвал арбитров судить по правилам

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался о судействе Евгения Кукуляка в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России «Динамо» — «Зенит» (1:1, 5:4 — пенальти).

Арбитр на 62-й минуте встречи не назначил пенальти в ворота питерцев.

«У нападающих есть свои приемы — они ловят момент, когда бьют по ноге в штрафной, тут же падают. А вот у полузащитников такого навыка нет — в похожем моменте, как у Тюкавина, в матче «Ростов» — «Пари НН» ударили по ноге ростовчанина Глебова, но тот не упал сразу, а сделал два-три шага, только потом упав, видимо, было больно. А Тюкавин упал сразу, и на мой взгляд, это пенальти. Но когда я слышу формулировку «недостаточно сильное касание», то понимаю, что люди не понимают специфики. У меня в «Урале» в матче с ЦСКА был такой же момент — судья смотрел видео долго, а потом сказал, что удар был недостаточным. Тут вообще ситуация удивительная — не понимаю разговоров, что Кукуляк думал, что с ним будет, если назначит пенальти в ворота Питера. Да ничего не будет, просто судите по правилам. Тюкавин упал грамотно, но удар был болезненный, это реально больно», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

Экспертно-судейская комиссия РФС признала ошибочным решение арбитра Кукуляка не назначать пенальти за нарушение на форварде «Динамо» Тюкавине.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-nichego-by-ne-by-lo-s-kukulyakom-naznach-on-penal-ti-v-vorota-zenita-prosto-sudi-po-pravilam/
Игорь Шалимов
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ФК Динамо (Москва)
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