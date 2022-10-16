Соболев вошел в десятку лучших бомбардиров «Спартака» в чемпионатах России

16 октября, 23:35
В матче 13-го тура РПЛ ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью 2:2.
Второй гол в ворота Игоря Акинфеева забил Александр Соболев, для которого этот мяч оказался 32-м в составе красно-белых в чемпионатах России.
25-летний форвард догнал деливших десятое место в бомбардирском списке Робсона и Николая Писарева, проведя значительно меньше матчей.
Лучшие бомбардиры «Спартака» в чемпионатах России
|
Игрок
|
Страна
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Егор Титов
|
Россия
|
1995-2008
|
324
|
86
|
Квинси Промес
|
Голландия
|
2014-2018, 2021-н.в.
|
161
|
79
|
Роман Павлюченко
|
Россия
|
2003-2008
|
141
|
69
|
Андрей Тихонов
|
Россия
|
1992-2000, 2011
|
192
|
68
|
Веллитон
|
Бразилия
|
2007-2013
|
104
|
57
|
Владимир Бесчастных
|
Россия
|
1992-1994, 2001-2002
|
104
|
56
|
Илья Цымбаларь
|
Россия
|
1993-1999
|
146
|
42
|
Александр Ширко
|
Россия
|
1995-2001
|
128
|
40
|
Валерий Кечинов
|
Россия
|
1993-2000
|
112
|
35
|
Александр Соболев
|
Россия
|
2020-н.в.
|
71
|
32
|
Робсон
|
Бразилия
|
1997-2001
|
102
|
32
|
Николай Писарев
|
Россия
|
1992-1995, 1998, 2000-2001
|
115
|
32