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16 октября, 23:35

Соболев вошел в десятку лучших бомбардиров «Спартака» в чемпионатах России

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Александр Соболев (справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В матче 13-го тура РПЛ ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью 2:2.

Второй гол в ворота Игоря Акинфеева забил Александр Соболев, для которого этот мяч оказался 32-м в составе красно-белых в чемпионатах России.

25-летний форвард догнал деливших десятое место в бомбардирском списке Робсона и Николая Писарева, проведя значительно меньше матчей.

Лучшие бомбардиры «Спартака» в чемпионатах России

Игрок

Страна

Годы

Матчи

Голы

Егор Титов

Россия

1995-2008

324

86

Квинси Промес

Голландия

2014-2018, 2021-н.в.

161

79

Роман Павлюченко

Россия

2003-2008

141

69

Андрей Тихонов

Россия

1992-2000, 2011

192

68

Веллитон

Бразилия

2007-2013

104

57

Владимир Бесчастных

Россия

1992-1994, 2001-2002

104

56

Илья Цымбаларь

Россия

1993-1999

146

42

Александр Ширко

Россия

1995-2001

128

40

Валерий Кечинов

Россия

1993-2000

112

35

Александр Соболев

Россия

2020-н.в.

71

32

Робсон

Бразилия

1997-2001

102

32

Николай Писарев

Россия

1992-1995, 1998, 2000-2001

115

32
Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
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