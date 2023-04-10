Соломатин заявил, что ЦСКА займет второе место в РПЛ и выиграет Кубок России

Сегодня, 16:23
Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин оценил шансы московского клуба на второе место в чемпионате страны.
«Конечно я болею и верю в то, что ЦСКА по итогам сезона займет второе место. Золото в чемпионате получить уже нереально, а за серебро армейцам надо отдать все силы, чтобы его получить», — приводит «РБ Спорт» слова Соломатина.
Также он уверен в том, что армейцы выиграют FONBET Кубок России в этом сезоне.
«В этом турнире будет только победа», — добавил экс-футболист.
На данный момент ЦСКА располагается на 4-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко за 22 тура.