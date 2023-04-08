«Спартак» — «Динамо»: судья ошибочно назначил пенальти в пользу красно-белых. Зобнин упал сам

На 84-й минуте матча 22-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо» (3:3) арбитр Сергей Иванов ошибочно наказал бело-голубых пенальти. Судья решил, что после розыгрыша углового удара причиной падения Романа Зобнина стали действия Элиэзера Дасы.

«Спартак» — «Динамо».

«Спартак» — «Динамо».

Видеоповторы свидетельствуют, что судья, внимательно следивший за единоборством, оценил его неверно. Зобнин начал движение еще до ввода мяча в игру, затем он почувствовал, когда Даса коснулся его рукой, и упал.

Упал не из-за действий динамовца, а по собственному желанию. Но Иванов решил иначе. Причем он сделал это дважды: во второй раз — после вмешательства видеоарбитра Владислава Безбородова и непродолжительного просмотра видеозаписи на мониторе.

К сожалению, ошибка рефери повлияла на исход матча.