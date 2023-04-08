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Судейство

Сегодня, 21:44

«Спартак» — «Динамо»: судья ошибочно назначил пенальти в пользу красно-белых. Зобнин упал сам

Александр Бобров
Шеф-редактор
«Спартак» — «Динамо».
«Спартак» — «Динамо».
«Спартак» — «Динамо».
«Спартак» — «Динамо».
«Спартак» — «Динамо».
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На 84-й минуте матча 22-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо» (3:3) арбитр Сергей Иванов ошибочно наказал бело-голубых пенальти. Судья решил, что после розыгрыша углового удара причиной падения Романа Зобнина стали действия Элиэзера Дасы.

«Спартак» — «Динамо».
«Спартак» — «Динамо».

Видеоповторы свидетельствуют, что судья, внимательно следивший за единоборством, оценил его неверно. Зобнин начал движение еще до ввода мяча в игру, затем он почувствовал, когда Даса коснулся его рукой, и упал.

Упал не из-за действий динамовца, а по собственному желанию. Но Иванов решил иначе. Причем он сделал это дважды: во второй раз — после вмешательства видеоарбитра Владислава Безбородова и непродолжительного просмотра видеозаписи на мониторе.

К сожалению, ошибка рефери повлияла на исход матча.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
08 апр, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
3:3
Динамо

Роман Зобнин
Сергей Иванов (судья)
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
106
108
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