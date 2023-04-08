Судейство
Сегодня, 21:44
На 84-й минуте матча 22-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо» (3:3) арбитр Сергей Иванов ошибочно наказал бело-голубых пенальти. Судья решил, что после розыгрыша углового удара причиной падения Романа Зобнина стали действия Элиэзера Дасы.
Видеоповторы свидетельствуют, что судья, внимательно следивший за единоборством, оценил его неверно. Зобнин начал движение еще до ввода мяча в игру, затем он почувствовал, когда Даса коснулся его рукой, и упал.
Упал не из-за действий динамовца, а по собственному желанию. Но Иванов решил иначе. Причем он сделал это дважды: во второй раз — после вмешательства видеоарбитра Владислава Безбородова и непродолжительного просмотра видеозаписи на мониторе.
К сожалению, ошибка рефери повлияла на исход матча.