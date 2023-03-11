«Спартак» — «Факел»: ВАР правильно исправил ошибку Безбородова

На 45-й минуте матча 19-го тура чемпионата России «Спартак» — «Факел» арбитр Владислав Безбородов ошибочно не зафиксировал фол Данила Пруцева, который отставленной в сторону левой рукой попал Ираклию Квеквескири в область подбородка. Это произошло в штрафной площади красно-белых.

Данил Пруцев попал рукой в подбородок Ираклия Квеквескири. Скриншот из трансляции

Поначалу судья предложил продолжить игру. Затем в его действия вмешался видеоарбитр Евгений Кукуляк, который после проверки предложил Безбородову посмотреть повторы на мониторе.

Данил Пруцев попал рукой в подбородок Ираклия Квеквескири. Скриншот из трансляции

В итоге спустя две с половиной минуты после фола был правильно назначен 11-метровый удар в ворота «Спартака».