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Сегодня, 15:00

Тарпищев раскритиковал Абаскаля за совершенные ошибки в «Спартаке»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев прокомментировал «СЭ» возможную отставку главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Надо знать ситуацию внутри команды. В последнем матче игра мне не понравилась в силу того, что ряд футболистов не дорабатывали на поле и не играли через «не могу». Это важно. И Джикии не было, который имеет контакт со всеми, — от него во многом зависит состояние команды внутри. Тоже это надо учитывать», — сказал Тарпищев «СЭ».

Тарпищев считает, что Гильермо Абаскаль сделал много ошибок в «Спартаке».

«Абаскаль очень много ошибок понаделал. Даже можно посудить по тому, что «Спартак», будучи оснащен хорошими игроками, имеет отрицательный баланс по пропущенным мячам: там 14 — 16. Это недопустимо для такой команды. У меня субъективное мнение, но, думаю, при таком количество ошибок и проблем, которые сам себе создал Абаскаль, клуб вполне может задуматься о смене тренера. Но здесь не знаю, как они с ним договаривались, поэтому мне тяжело рассуждать об остальном», — добавил Тарпищев.

В 10-м туре РПЛ «Спартак» уступил «Крыльям Советов» со счетом 0:4. На данный момент московская команда занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 16 очков.

Сегодня, 4 октября, состоится матч группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Динамо» — «Спартак». Начало — в 16.45 мск.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. В феврале московский клуб продлил контракт с испанским специалистом до лета 2025-го.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Шамиль Тарпищев
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