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Сегодня, 17:30

«Урал» — «Пари НН»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

Валентина Глазко
Корреспондент
Тренер Сергей Юран.
Сергей Юран.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В субботу, 29 июля, «Урал» примет «Пари НН» в рамках 2-го тура чемпионата России по футболу сезона-2023/24. Матч пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена». Игра начнется — в 17.30 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча «Урал» — «Пари НН» будет доступна в перекличке на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер».

Нижегородская команда ни разу не уступила екатеринбуржцам в сезоне-2022/23. В последних трех матчах команда Сергея Юрана дважды выиграла с минимальным счётом. Одна встреча завершилась вничью (0:0).

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
29 июл, 17:30. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Пари Нижний Новгород

РПЛ 2 тур: расписание и трансляции матчей — где показывают игры в выходные

Источник: https://www.sport-express.ru/football/rfpl/
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Урал
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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