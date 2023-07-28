«Урал» — «Пари НН»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

В субботу, 29 июля, «Урал» примет «Пари НН» в рамках 2-го тура чемпионата России по футболу сезона-2023/24. Матч пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена». Игра начнется — в 17.30 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча «Урал» — «Пари НН» будет доступна в перекличке на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер».

Нижегородская команда ни разу не уступила екатеринбуржцам в сезоне-2022/23. В последних трех матчах команда Сергея Юрана дважды выиграла с минимальным счётом. Одна встреча завершилась вничью (0:0).

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