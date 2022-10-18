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«Это не имеет отношения к футболу и принципам этики». В ЦСКА отреагировали на решение КДК рассмотреть поведение Федотова и Абаскаля

В ЦСКА отреагировали на решение КДК рассмотреть поведение Федотова и Абаскаля
Руслан Минаев

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал ситуацию вокруг конфликта главного тренера армейцев Владимира Федотова и наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля во время матча (2:2) 13-го тура РПЛ.

«Если «Спартак» хочет в КДК, то давайте откроем статью 100 и первые два пункта Дисциплинарного регламента РФС «Провокационные действия». Будем последовательны и рассмотрим видео, где очевидно читается по губам fuck off в словах Зобнина Гайичу. У нас нет никакого желания копаться в этом — для дерби эмоции естественны. Но нас сильно беспокоит то, что случилось после матча, и мы уж молчим про «непричастные к клубу» комментарии про «конюха» и «Сочи» в исполнении Заремы Салиховой. Эта целенаправленная кампания к футболу и принципам этики отношения не имеет», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

Во время матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2) Федотов вступил в конфликт с Абаскалем. Федотов сказал Абаскалю: «Что ты там рассказываешь, *? Что ты там машешь своими руками, *? Езжай домой, ***, клоун».

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
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