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Сегодня, 21:59

В «Динамо» ответили на вопрос о целях клуба на сезон

Микеле Антонов
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением об игре бело-голубых в матче с «Рубином» (1:0) 17-м туре РПЛ и рассказал о целях команды на сезон-2023/24.

— У нас есть важные три очка. Не все победы бывают фееричными и красивыми. Особенно важны такие победы на характере, на терпении. Очень довольны, движемся дальше. Ждём матча в Воронеже.

— С какими эмоциями воспринимаете предстоящий матч с «Факелом»?

— Нам нужно сыграть последнюю игру в году, для этого, очевидно, нужно проявить больше характера, чем наш соперник.

— У «Динамо» побед подряд. С чем вы связываете этот факт?

— Наш тренерский штаб все больше и больше понимает команду и ее возможности, также связываю нашу серию с тем, что у нас подобрался качественный состав для решения самых высоких задач.

— К какой цели движется «Динамо»?

— «Динамо» очень хочет завоевать трофеи как в РПЛ, так и в Кубке России.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 31 очком, отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 4 очка.

В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России бело-голубые победили «Зенит» на своем поле со счетом 1:0. Ответная встреча пройдет в марте в Санкт-Петербурге.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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