В «Динамо» ответили на вопрос о целях клуба на сезон

Сегодня, 21:59
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением об игре бело-голубых в матче с «Рубином» (1:0) 17-м туре РПЛ и рассказал о целях команды на сезон-2023/24.
— У нас есть важные три очка. Не все победы бывают фееричными и красивыми. Особенно важны такие победы на характере, на терпении. Очень довольны, движемся дальше. Ждём матча в Воронеже.
— С какими эмоциями воспринимаете предстоящий матч с «Факелом»?
— Нам нужно сыграть последнюю игру в году, для этого, очевидно, нужно проявить больше характера, чем наш соперник.
— У «Динамо» побед подряд. С чем вы связываете этот факт?
— Наш тренерский штаб все больше и больше понимает команду и ее возможности, также связываю нашу серию с тем, что у нас подобрался качественный состав для решения самых высоких задач.
— К какой цели движется «Динамо»?
— «Динамо» очень хочет завоевать трофеи как в РПЛ, так и в Кубке России.
«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 31 очком, отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 4 очка.
В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России бело-голубые победили «Зенит» на своем поле со счетом 1:0. Ответная встреча пройдет в марте в Санкт-Петербурге.