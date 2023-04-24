Сафонов: «Ожидаю тяжелый матч со «Спартаком», так как соперник вылетел из Кубка и захочет исправиться»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о предстоящем матче против «Спартака» в рамках 24-го тура РПЛ.

«Думаю, на «Спартак» намного легче настраиваться, команда идет вверху турнирной таблицы, такие матчи интересно играть. Понимаем, чего от них ждать. Ожидаю тяжелый матч, так как соперник вылетел из Кубка России и захочет исправиться. Настраиваемся на позитивный результат», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

Матч пройдет 24 апреля в 19.00 по московскому времени. На данный момент «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России (45 очков). «Краснодар» идет на 7-й позиции (38 очков).