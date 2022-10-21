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Сегодня, 13:00

Юрий Семин: «Меня сватали в «Локомотив»? Ну и хорошо»

Семин не стал комментировать возможное назначение на пост главного тренера «Локомотива» Галактионова
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Михаил Галактионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» не стал комментировать возможное назначение на пост наставника команды Михаила Галактионова.

— СМИ пишут, что зимой «Локомотив» возглавит Михаил Галактионов. Как вам такой выбор?

— Мне сложно все это комментировать. Лучше задавать вопросы руководителям клуба.

— Вас ведь тоже сватали и на пост главного тренера, и на пост президента «Локомотива».

— Ну и хорошо.

— Как вы на это реагировали?

— Хорошо реагировал.

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Как стало известно «СЭ», руководство «Локомотива» рассматривает только Галактионова на пост главного тренера, альтернативных вариантов на данный момент у московского клуба нет. В настоящее время Галактионов возглавляет «Нижний Новгород.»

«Локомотив» после 13 туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. 22 октября железнодорожники сыграют дома с «Динамо».

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
Юрий Семин
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