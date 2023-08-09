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Сегодня, 12:16

Классен — о новичке «Спартака» Рябчуке: «Хорошо приняли его в команде. Качественный футболист»

Классен рассказал, как в «Спартаке» приняли защитника Рябчука
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Леон Классен в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о дебюте защитника красно-белых Олега Рябчука в матче 2-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России с «Пари НН» (5:4).

— Олег Рябчук дебютировал за «Спартак». Сколько вообще тренировок совместных успели провести перед матчем?

— Две или три. В команде его хорошо приняли. Качественно подготовленный футболист, в Европе играл.

— На русском с ним общаетесь?

— Да, но некоторые все-таки на английском.

Рябчук дебютировал за московскую команду, заменив Леона Классена на 57-й минуте встречи с «Пари НН».

25-летний футболист перешел в «Спартак» из «Олимпиакоса», подписав контракт до 2026 года.

ФК Спартак (Москва)
Леон Классен
Олег Рябчук
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