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«Разочарование года? Восторг игроков «Спартака» при просмотре потасовки с «Зенитом». Медведев — об итогах года и будущем

Гоша Чернов
Корреспондент
Потасовка между игроками «Зенита» и «Спартака».
Фото Global Look Press
Деян Ловрен.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Густаво Мантуан.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Блиц-интервью генерального директора «Зенита» на главные темы первой половины сезона.

— Александр Иванович, как вы оцените первую часть сезона для «Зенита»?

— Первую часть сезона оцениваю в целом положительно: отрыв в шесть очков от ближайшего преследователя; высокая результативность, надежная оборона; интересная, атакующая, разнообразная игра. Хотя отрыв мог бы быть и больше.

— Кем из летних новичков особенно довольны? Стал ли состав сильнее или слабее по сравнению с прошлым сезоном?

— Команда хорошо укомплектована, неплохая глубина состава. Из новичков особенно порадовали Родригао и Густаво Мантуан.

Густаво Мантуан. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Густаво Мантуан.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Устраивает ли работа судей? ВАР?

— К сожалению, к судейству было много вопросов. А ведь есть положительный опыт организации и развития судейства в КХЛ, который остается невостребованным. ВАР без офсайдных линий не может полноценно выполнять свое предназначение. Похоже, что нам придется ждать возвращения линий до следующего сезона.

— Нужны ли РПЛ какие-то организационные изменения?

— Вопросы по РПЛ давайте оставим до их рассмотрения лигой, а также до получения ответов на эти самые вопросы.

— Как оцените новый формат проведения Кубка России?

— Формат с двумя путями — это интересно, но итоги будем подводить после финала.

Квинси Промес, Валерий Карпин, Сергей Пиняев. Промес, Карпин, Пиняев и еще семь героев 2022 года в РПЛ

— Смотрели ли чемпионат мира? За кого болели?

— Смотрел не меньше двух матчей в день, болел за Бразилию, Сербию и Хорватию.

— Три открытия и три разочарования первой части сезона?

— Назову два открытия: появление большого количества молодых талантов в командах РПЛ, а также интерес болельщиков к медиалиге. А разочарован я восторгом спартаковских игроков в раздевалке при просмотре потасовки после финального свистка заключительного матча 2022 года с «Зенитом».

— Как вы относитесь к возможному переходу российского футбола в Азиатскую конфедерацию?

— Если выбор стоит между тем, чтобы не играть в Европе долгое неопределенное время и играть на уровне сборных и клубов в Азии, то лучше играть.

Деян Ловрен. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Деян Ловрен.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Предлагали ли Ловрену новый контракт? Будет ли клуб подписывать кого-то ему на замену?

— Условия, предложенные Ловрену «Лионом», оказались лучше для него.

Деян Ловрен. «Уход Ловрена не повышает шансы «Спартака» на золото. Малком сильнее Промеса». Мнение Орлова
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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