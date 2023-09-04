ЦСКА и «Зенит» устроили южноамериканскую бойню, «Краснодар» Ивича — главный герой старта

Обозреватель «СЭ» — об итогах 7-го тура РПЛ и первого отрезка чемпионата России.

Буэнос-Айрес на «ВЭБ Арене»

Последние минуты лютого рубилова под названием ЦСКА — «Зенит», когда драка вспыхивала за дракой, напомнили аргентинское суперкласико «Бока Хуниорс» — «Ривер Плейт», которое мне однажды довелось наблюдать с трибуны «Бомбонеры». Там, в Буэнос-Айресе, было очень мало собственно игры, но под потрясающее сопровождение пиротехники и лучшее в мире пение фанатов стычки игроков случались каждую секунду.

В матчах ЦСКА с «Зенитом» такого давно уже не припоминаю. Вывод: на южноамериканскую атмосферу этой игры повлияла история с Марио Фернандесом. Экс-армеец, кстати, в драках не участвовал — наоборот, они начались после того, как его заменили. И на постоянный свист болельщиков красно-синих он вообще никак не реагировал, а в первом тайме играл отлично — и если бы не Игорь Акинфеев, очень мог бы стать автором гола.

На второй, видимо, «физики» не хватило. А может, и нет — видели, какой рывок вдоль поля к новым партнерам Марио сделал, чтобы отметить гол «Зенита»?! Как будто и не носился как угорелый по флангу всю игру. Артем Дзюба голы «Спартаку», помнится, до сих пор не празднует. Марио же не сдержался и показал, какие внутри него на самом деле бушуют эмоции.

ЦСКА не наиграл на победу, и это признал даже Федотов

Гол Антона Заболотного на 4-й минуте в невероятном подкате после переката мяча у своих ворот между Клаудиньо, Нуралы Алипом и Михаилом Кержаковым — лучший ответ на вечный вопрос, зачем ЦСКА нужен этот форвард. Потому что Заболотный без устали пашет. Потому что прессингует. Потому что дорабатывает. И иногда благодаря этому ставит даже титулованных соперников в неловкое положение. Необычный получился гол. Кержакова жаль, да и сам он охарактеризовал случившееся сразу после матча как свою грубую ошибку и не стал валить ее на того же Алипа. Я бы не назвал этого вратаря беспечным и тем более пижонистым — такое с ним происходит крайне редко. А Заболотный объяснил: когда защитники отдают мяч вратарю в створ и тем более вдоль ворот, это однозначный сигнал, что голкипера нужно атаковать.

Повторить домашние 1:0 прошлого сезона ЦСКА, однако, не смог — времени немного не хватило. И перед тем как мяч от Виллиана Роши отскочил в голову Дугласу Сантосу, Страхинья Эракович перепрыгнул именно уставшего Заболотного.

Впрочем, не наиграли армейцы, объективно говоря, на победу. И даже Владимир Федотов по горячим следам назвал результат справедливым — часто ли вы слышите такое от тренера одной из топ-команд страны, упустившей победу на 88-й минуте?

4:12 по ударам, 1:4 в створ на своем поле — не та статистика, которая дает основания для победы. Хотя, используй Федор Чалов во втором тайме отличный шанс после армейской классики — длинной передачи Акинфеева и скидки Заболотного, — план красно-синих мог бы сбыться. Когда игра идет так, как она шла, такие моменты упускать нельзя. Владислав Радимов в телеэфире использовал даже глагол «обязан». Но Федор пробил выше ворот.

Публика на самом английском стадионе России среагировала по-британски

У хозяев прекрасно играла оборона, зенитовцам вообще не давали навешивать с игры, сзади у ЦСКА было ноль свободных зон. Мойзес с Виллианом Рошей выносили все, а один момент был эмоционально просто классный — Мойзес продрался с мячом к бровке из своей штрафной и к тому же выбил мяч в аут от ноги зенитовца. После чего взмахнул рукой, довольный тем, что сделал, а на его жест и мощную мимику «ВЭБ Арена» ответила ликующим ревом. Это было очень по-английски — там публика просто сатанеет в такие мгновения. А арена ЦСКА по архитектуре — самая британская в РПЛ.

Но «Зенит» все-таки отыгрался, что соответствовало правде этого матча. В первом тайме армейцев дважды спас Акинфеев, но тут ситуация развивалась так быстро, что ничего не мог сделать даже он. Если бы ЦСКА выиграл, это произошло бы исключительно на характере. Футбола армейцам для победы все же не хватило.

«Зенит», избежавший второго поражения в чемпионате, но все равно потерявший два очка, к перерыву на сборные делит второе место с «Крыльями Советов» и «Динамо» и отстает на три очка от лидирующего «Краснодара». Довольно необычная картина для таблицы последних лет. И «Зенит» — не вполне тот, что обычно бывал на старте чемпионатов. Кажется, вырисовывается главная интрига — выдержит ли «Краснодар» тот темп, который задал. И вернется ли «Зенит» без Малкома к себе обычному.

Без Малкома и Далера Кузяева, который сегодня забил за «Гавр» столько же, сколько весь «Зенит» на «ВЭБ Арене», и его гол задал тон победе его клуба над «Лорьяном». У Кузяева уже два гола в чемпионате Франции, и он, скучающий по гречке, — большой молодец. Цепляю сюда его мяч, потому что с большой долей вероятности вы его не видели.

Купит ли еще кого-то «Зенит» хоть на часть денег, вырученных за Малкома, или Семак обойдется теми, кто есть, — еще одна интрига. Тренер после игры с ЦСКА сказал, что на приход одного-двух новичков надеется.

Осинькин и ОтЛичка — в плюсе. Но что происходит с «Ростовом» Карпина?!

Странный судья Василий Казарцев — тот самый, «Проверим, проверим!» — не слушает рекомендаций Милорада Мажича и в матче «Ростов» — «Динамо» раздает желтые карточки почти за каждый фол. В результате к исходу получаса уже было четыре «горчичника», и, когда ростовчанин Роман Тугарев глупо сфолил на явную вторую желтую, Казарцев вынужден был его удалить. Хотя первую можно было и не показывать — по мне, фол как фол. Игра в целом не выглядела грубой.

«Динамо», впрочем, в равных составах играло с изрядным преимуществом и вело в счете полностью по делу. 2:0 после первого тайма с голами одних из главных выгодоприобретателей нового динамовского стиля — Дениса Макарова и Муми Нгамале — даже не до конца соответствуют тому, что происходило на поле. В воротах Сергея Песьякова легко могла побывать и трешка, и четверка мячей. И Даниил Фомин в самом начале в перекладину попал, и еще куча моментов была, а «Ростову» единственный подарил Антон Шунин.

1:4 на Кубок от «Спартака» возымели на бело-голубых противоположное воздействие, чем на победителей. Идеальная реакция команды на разгром в дерби. По крайней мере, пока. Удары: 3 (1) — 10 (5) — статистика исчерпывающая, но даже она не говорит, насколько легко играется «Динамо», у которого море пространства. Если только за перерыв команда не расслабится.

А у Валерия Карпина в этом сезоне что-то совсем не идет. Хотя никого из ключевых игроков по сравнению с прошлым сезоном и его четвертым местом ростовчане не потеряли — Александр Сильянов с Дмитрием Полозом стержневыми не были, и только травма Максима Осипенко на что-то могла всерьез повлиять. Но факт, что это вообще другая команда, и не случайно Карпин в телеэфире охарактеризовал стартовый отрезок сезона как катастрофу.

Рад за Игоря Осинькина и Марцела Личку, чьи команды делят сейчас с «Зенитом» второе — четвертое места. Два этих тренера ставят позитивный, яркий футбол — и занимают сейчас места выше тех, которые им отводили до начала сезона на этот момент.

Самара вообще превосходит все ожидания, а ведь возьми она абсолютно свой матч с «Локомотивом», очков у «Крыльев» могло бы быть еще больше. Уезжают Зиньковские, Пиняевы и Глушенковы — приходят Шитовы, Бабкины и Салтыковы. А футбол остается таким, что залюбуешься.

А «Динамо», упустившее в добавленное время победы как раз над «Крыльями» и над «Рубином»?! Вчера Песьяков на последней секунде едва не сделал то же самое — шанс при угловом был сумасшедший. Но если вспоминать всю игру, в которой «Динамо» с закрытыми глазами могло забивать пять-шесть, и даже Карпин назвал первый тайм катастрофой, — ничья была бы совершенной дичью. Хотя разве не была ею дележка очков в матче «Локо» — «Крылья»?

Если вспомнить матч «Динамо» в первом туре с «Краснодаром», то казалось, что у Марцела непаханое поле работы, и после Славиши Йокановича поставить совершенно противоположный футбол, без памперсов, потребует много времени, а даст ли руководство это время? Но и «Зенит» в гостях обыгран, и ЦСКА дома, и ответ на кубковые 1:4 со «Спартаком» в Ростове дан моментальный, и вообще уже шесть туров подряд команда не проигрывает. Просто отЛичка!

Чеху ведь при кадровом дефиците на ряде позиций пришлось искать нестандартные ходы — и перевод Диего Лаксальта с позиции левого защитника в опорную зону дал великолепный эффект. Вплоть до того, что сам уругваец признается, как ему нравится там играть. И с «Ростовом» надо было решать, кого ставить на вакантную позицию центрального защитника — не могли ведь играть ни лидер Фабиан Бальбуэна, уехавший домой хоронить брата, ни дисквалифицированный Николас Маричаль, а проваливший дерби со «Спартаком» Александр Кутицкий мог — но как его поставишь?

В результате Личка предпочел номинального правого защитника Сергея Паршивлюка, чтобы не выдергивать Лаксальта из стратегически важной опорной зоны. И Паршивлюк, уверенно сыграв до перерыва, тоже «сломался»! Закончилось тем, что тренеру пришлось переводить в оборону Даниила Фомина. Но даже такие проблемы не помешали важной гостевой победе «Динамо».

Из тех команд, что расположились пониже, невозможно не выделить мощно стартовавшего Виктора Гончаренко в «Урале» (пусть сейчас у команды спад, и она опустилась на пятое место), ворвавшегося в РПЛ с двух побед и ничьей при нуле пропущенных мячей Мирослава Ромащенко в «Ахмате» и Сергея Юрана в «Пари НН». Эту команду многие считали одним из борцов за выживание, а она набрала десять очков и идет вровень со «Спартаком».

Беспозвоночный «Спартак» и структурный «Краснодар»

Раскатавший бело-голубых в первые 20 минут кубкового дерби «Спартак», в отличие от соперника, оказался беспомощен в следующем туре в Краснодаре. Беспомощен до ощущения полного алогизма того, что делает Гильермо Абаскаль.

Вот Кубок для него — сам по себе? Игра в нем не способна ни на что повлиять? Важнейшие фигуры разгрома «Динамо» (Литвинов, Пруцев, Бабич, Зиньковский) остались на лавке, а вышел на 10/11 тот же состав, что и на крайне невразумительные 0:0 с «Ахматом» — только Игнатов вместо Мартинса. Результат — второй раз подряд команда не забила. Что абсолютно логично.

Или вратари. «Спартак» — единственная команда, которая еще даже до истечения четверти сезона использовала уже трех, причем каждого — не менее чем по два раза.

Александр Максименко провел в этом сезоне пять матчей в двух турнирах. Одержал в них пять побед. Не допустил ни одной грубой ошибки. Пропустил всего шесть голов — и это при спартаковской обороне. Но после небольшой болезни в основу не вернулся. Почему? У Ильи Свинова — одна победа при двух поражениях с десятью (!) пропущенными мячами, у Александра Селихова — ничья и проигрыш.

Почему на «Зенит» Абаскаль посадил в запас Тео Бонгонду, у которого тогда с момента прихода в «Спартак» была рекордная для новичков команды результативная серия? Это ведь надломило футболиста. С тех пор — ни гола, ни передачи.

У того же «Краснодара» не лучше состав, за исключением отдельных позиций. Но есть костяк, структура и нет ежематчевой ротации. Поэтому при отсутствии у Владимира Ивича феерического стиля, к чему пора привыкнуть и с чем смириться, у «быков» появилась стабильность и первое место к перерыву на сборные. В двух ничейных матчах — у «Факела» и «Локомотива» — краснодарцы тоже должны были побеждать: они не реализовали пенальти и били в каркас ворот.

А у «Спартака» ротация работает в бешеном ритме и напоминает взбесившийся принтер. У него нет структуры, позвоночника. Это хаос, постоянный круговорот, которому не видно конца и края. И логики. Ну как можно не видеть, сколько значит для игры команды в середине поля Руслан Литвинов? Между тем он еще ни разу в этом чемпионате не выходил с первых минут на любимой позиции в полузащите, а Данил Пруцев в первенстве вообще глухо сидит в запасе — всего 13 минут. И отличная игра с «Динамо» на его судьбу не повлияла никак.

У красно-белых просто нет стартового состава. К этому выводу я пришел, изучив цифры. В семи турах чемпионата по 6-7 матчей с первых минут, то есть на уровне твердой основы, сыграли только четверо — Денисов и Промес (по семь, причем Квинси — вообще без замен), Зобнин и Соболев (по шесть). Так же, как всего четыре совпадения есть между составами «Спартака» в первом и седьмом турах — первые трое из списка выше плюс Алексис Дуарте.

Кого обыграл «Спартак» на старте этого сезона? «Оренбург» (14-е место), «Балтику» (16-е), «Рубин» (13-е). Как только дошло до более серьезных команд — причем не только до «Зенита» с «Краснодаром», но и до «Урала» с «Ахматом» — как «Спартак» сдулся. И оснований верить, что при нынешнем штабе произойдет новое возрождение, не вижу. Поскольку весь 2023 год в «Спартаке» не наблюдаю логики и направления развития команды.