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Сегодня, 12:00

ЦСКА не обыграет «Спартак», «Локомотив» победит «Торпедо». Прогнозы на 13-й тур РПЛ

Леонид Александров
Корреспондент
Михаил Игнатов, Максим Мухин и Роман Зобнин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-защитник «Динамо» Владимир Рыков и президент Fight Nights Global Камил Гаджиев.

«Ростов» — «Урал»

Владимир Рыков — 3:1. У «Ростова» игра поставлена, «Урал» только приходит в себя после ухода Игоря Шалимова.

Камил Гаджиев — 2:0. Один из лидеров в домашнем матче против команды из нижней части таблицы.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
14 окт, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Урал

«Химки» — «Факел»

Владимир Рыков — 1:2. «Факел» набрал очки с «Зенитом», у команды хорошее настроение. «Химки» строят свою игру, но там проблемы: отстраняют игроков, и есть задержки по зарплате.

Камил Гаджиев — 1:1. Идеальный счет в игре двух аутсайдеров.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
15 окт, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Факел

«Торпедо» — «Локомотив»

Владимир Рыков — 0:1. После увольнения немцев «Локо» должен выиграть.

Камил Гаджиев — 1:2. «Локо» получает много критики, за счет эмоций должен обыграть худшую на данный момент команду РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
15 окт, 14:00. Лужники (9-е поле) (Москва)
Торпедо М
Локомотив

«Краснодар» — «Ахмат»

Владимир Рыков — 2:1. Без лидера команды Трошечкина «Ахмату» будет тяжело.

Камил Гаджиев — 2:1. Фактор своего поля сыграет роль в поединке равных команд.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
15 окт, 16:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Ахмат

«Динамо» — «Оренбург»

Владимир Рыков — 2:0. «Динамо» дома окажется сильнее.

Камил Гаджиев — 1:0. Не самые забивные команды, ставлю на минимальную домашнюю победу москвичей.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
15 окт, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Оренбург

«Крылья Советов» — «Сочи»

Владимир Рыков — 1:1. «Крылья» играют дома, но Нобоа должен сказать свое слово.

Камил Гаджиев — 1:2. Люблю сочинскую команду, поэтому просто желаю ей победы.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Сочи

«Нижний Новгород» — «Зенит»

Владимир Рыков — 0:1. «Зенит» сильнее, после потери очков в прошлом туре питерцы выиграют.

Камил Гаджиев — 1:2. Лидер есть лидер, даже в гостях обязан побеждать.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 16:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
Зенит

ЦСКА — «Спартак»

Владимир Рыков — 2:2. В дерби хочется увидеть атакующий футбол с обеих сторон, надеюсь на результативную ничью.

Камил Гаджиев — 1:2. Планирую посетить этот матч, а при мне «Спартак» не проигрывает уже год.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак
Владимир Рыков
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
ФК Химки
Камил Гаджиев
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