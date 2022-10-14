ЦСКА не обыграет «Спартак», «Локомотив» победит «Торпедо». Прогнозы на 13-й тур РПЛ

Сегодня, 12:00
Владимир Рыков — 3:1. У «Ростова» игра поставлена, «Урал» только приходит в себя после ухода Игоря Шалимова.
Камил Гаджиев — 2:0. Один из лидеров в домашнем матче против команды из нижней части таблицы.
Владимир Рыков — 1:2. «Факел» набрал очки с «Зенитом», у команды хорошее настроение. «Химки» строят свою игру, но там проблемы: отстраняют игроков, и есть задержки по зарплате.
Камил Гаджиев — 1:1. Идеальный счет в игре двух аутсайдеров.
Владимир Рыков — 0:1. После увольнения немцев «Локо» должен выиграть.
Камил Гаджиев — 1:2. «Локо» получает много критики, за счет эмоций должен обыграть худшую на данный момент команду РПЛ.
Владимир Рыков — 2:1. Без лидера команды Трошечкина «Ахмату» будет тяжело.
Камил Гаджиев — 2:1. Фактор своего поля сыграет роль в поединке равных команд.
Владимир Рыков — 2:0. «Динамо» дома окажется сильнее.
Камил Гаджиев — 1:0. Не самые забивные команды, ставлю на минимальную домашнюю победу москвичей.
Владимир Рыков — 1:1. «Крылья» играют дома, но Нобоа должен сказать свое слово.
Камил Гаджиев — 1:2. Люблю сочинскую команду, поэтому просто желаю ей победы.
Владимир Рыков — 0:1. «Зенит» сильнее, после потери очков в прошлом туре питерцы выиграют.
Камил Гаджиев — 1:2. Лидер есть лидер, даже в гостях обязан побеждать.
Владимир Рыков — 2:2. В дерби хочется увидеть атакующий футбол с обеих сторон, надеюсь на результативную ничью.
Камил Гаджиев — 1:2. Планирую посетить этот матч, а при мне «Спартак» не проигрывает уже год.