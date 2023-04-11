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Уход Бердыева из «Сочи» — сенсация? Только на первый взгляд — расставание могло произойти еще раньше

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев.
Курбан Бердыев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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У Курбана Бекиевича не получилось.

Сенсация понедельника — уход Курбана Бердыева из «Сочи». Гром среди ясного неба, учитывая масштаб тренера и количество матчей, проведенных во главе черноморского клуба. И ладно бы команда потерпела пять поражений — тогда расставание было бы объяснимо. Но 70-летний специалист оказался в отставке при двух победах (причем над ЦСКА и «Динамо»!) и трех поражениях. Баланс так себе? Да. Катастрофа? Нет.

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Кто-то ждал резкого подъема южан в таблице? «Барсы» как шли девятыми на момент назначения Курбана Бекиевича, так и остаются на том же месте сейчас. Даже Гильермо Абаскаль не взял весной больше очков. Бердыев известен тем, что строит свои команды неторопливо. А тут еще зимой клубу не удалось укрепить состав — пришел лишь 20-летний бразилец Мигел Силвейра, но он не проходил сборы и до сих пор не провел в РПЛ ни одной минуты.

Парадокс при сказанном выше, но «развод» стал логичным исходом. Футбол — это ведь не только про забитые голы, как однажды метко выразился Вадим Евсеев. У Бердыева и «Сочи» просто не сложилось. Так бывает.

Тренер привык к довольно серьезным трансферным возможностям, к тому, что он активно вовлечен в процесс комплектования. В «Сочи» же оказались не готовы делегировать Курбану Бекиевичу большую широту полномочий. К тому же у «Барсов» довольно скромный бюджет, на нем с новичками не разбежишься.

При этом средний возраст лидеров черноморцев уже приближается к верхней планке, на следующий сезон им будет еще сложнее тащить воз. А кто придет на замену? Кто-то из свободных агентов? Зимнее трансферное окно явно дало понять, что на топ-состав тренеру, привыкшему побеждать, и будущим летом рассчитывать не стоит.

&laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Крылья Советов&raquo;. Первая за 8 матчей победа пришла после похода в церковь. «Крылья Советов» обыграли «Сочи»

Не исключено, с этим можно было бы мириться, если бы команда принимала идеи Бердыева. Однако и здесь, по моим данным, все оказалось слишком печально. Когда руководители пытались понять, что происходит, и обращались к футболистам с вопросом, что это такое — два поражения в течение недели от «Факела» и «Оренбурга» с общим счетом 0:7, то от ряда игроков слышали, что те не понимают, что нужно делать на поле. Удивительно, с учетом того, что именно тактическая подготовка всегда считалась козырем Бердыева? Еще как. Но и нет оснований не доверять моему источнику.

Кристиан Нобоа и футболисты «Сочи» на тренировке.
ФК «Сочи»

Да это и бросалось в глаза: ни зачатков выстроенного футбола, ни организации, ни скорости. Даже в удачной встрече с «Динамо» все случилось не благодаря, а вопреки. Бело-голубые полностью превосходили оппонента, но не забили пенальти, попали в штангу, упустили еще ряд верных моментов, пропустив после первого же удара в створ. «Сочи» повезло, но смотрелись южане крайне тоскливо.

Говорят, расставание случилось бы уже в случае поражения от динамовцев. Но подождали до следующего тура, в котором «Барсы» уступили дома «Крыльям».

А зачем друг друга мучить? Тренеру, который понимает, что футболисты не приняли его идеи, к трансферам не особенно подпускают, а радикального усиления ждать не приходится. Клубу, который видит, что в игре нет просвета.

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Говорящий в этом плане комментарий президента «Сочи»: «Все хорошо, никаких конфликтов, (расстались) по его желанию. У меня с Курбаном Бекиевичем всегда были и остаются хорошие отношения», — цитирует Бориса Ротенберга РИА «Новости».

Вы чувствуете сожаление? И я — нет. «Все хорошо».

А может, у Бердыева вдобавок ко всему появился какой-то альтернативный вариант? В Казани, например, всегда вспоминают Курбана Бекиевича, когда в очередной раз с кем-то расстаются. Сейчас как раз ищут замену Юрий Уткульбаеву...

Фото «СЭ»
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Курбан Бердыев
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