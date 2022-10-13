Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:25

«Не согласен, что уровень РПЛ упал — мы дважды обыгрывали «Наполи». Промес — перед дерби с ЦСКА

Артем Бухаев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2
Квинси в третий раз в карьере получил «Золотого кабана».

Квинси Промес в третий раз в карьере стал обладателем «Золотого кабана» — награды, которую вручают лучшим футболистам сезона по версии болельщиков «Спартака».

После официальной церемонии Промес рассказал о подготовке к дерби, взаимодействии с Соболевым и работе с Абаскалем. «СЭ» записал главные цитаты полузащитника красно-белых.

&laquo;Спартак&raquo; разгромил &laquo;Крылья Советов&raquo; со&nbsp;счетом 5:2 в&nbsp;матче 12-го тура РПЛ 9&nbsp;октября 2022 года. Соболев и Промес неудержимы! «Спартак» обошел ЦСКА перед дерби

Каждый в «Спартаке» — художник

— Получить «Золотого кабана» — огромная честь для меня. Возможно, в ежедневной работе мы не успеваем подумать, как много это значит. Но теперь я понимаю, что тренировки приводят и к таким результатам. Это прекрасная награда, она придает силы и невероятно мотивирует.

У меня уже целая коллекция индивидуальных наград. И вся она составлена из призов «Спартака». Они все — спартаковские!

Я не знаю, кто такой Брейгель (на «Золотом кабане» есть частички картины художника. - Прим. «СЭ»), но обязательно о нем почитаю. В «Спартаке» каждый из нас — художник. Вратарь отбивает мяч — это искусство, защитник в подкате — искусство. Мои голы также невозможны без поддержки команды.

У нас отличная связка с Соболевым

— Самый запоминающийся гол из прошлого сезона — в ворота «Динамо» в финале Кубка России. Мы разыграли прекрасную комбинацию. Плюс это победный гол, финал... Все совпало! Поэтому я ставлю его на первое место.

Могу сказать, что мне очень комфортно играть с Соболевым. Он отвлекает на себя многих защитников — кажется, у нас отличная связка. Не буду сравнивать Сашу с другими форвардами, но скажу: если он продолжит играть так, как сейчас, то станет лучшим российским нападающим.

Квинси Промес. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Квинси Промес.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Спартак» — мой дом

— Конечно, я могу сказать, что «Спартак» — это мой дом. Все знают об этом, и я никогда не скрывал. Когда вернулся в Россию, то сразу сказал, что вернулся домой.

В этом сезоне у нас новый тренер, который проделывает огромную работу! Абаскаль доносит свои мысли — команда понимает, что он хочет увидеть на поле. Мы в хорошей форме. У нас отличные, насыщенные, интересные тренировки. Но хочу отметить, что мы только движемся к цели и нам есть в чем прибавлять. При этом я бы не хотел говорить о чемпионской гонке — обсудим это ближе к завершению чемпионата.

Квинси Промес. За счет чего расцвел Промес, где полезнее Литвинов и почему прав судья Любимов. Интервью Бушманова

Когда вернемся в еврокубки, покажем наш уровень

—  Не буду скрывать, у меня есть персональная цель на сезон. Но конкретную цифру не скажу. При этом она меня очень подстегивает! Конечно, есть и командная задача, к которой мы стремимся. Для ее достижения важно хорошо потрудиться.

Говорите, уровень РПЛ упал? Я не согласен. Да, сейчас мы не играем в Европе, но нам есть с чем сравнивать. Мы дважды обыграли «Наполи». Когда вернемся в еврокубки, покажем наш уровень.

У ЦСКА качественная команда

— Мы серьезно готовимся к матчу с ЦСКА. Это дерби — самое яркое! В таких матчах всегда хочется побеждать. У них очень качественная команда. Но и мы в отличной форме. Сделаем все, чтобы выиграть.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак
Александр Соболев
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
Гильермо Абаскаль
3
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Талалаев рассказал о необычных увлечениях футболистов, которые у него играли
Дед-силач без проблем победил Монсона. Он подтягивается 70 раз и выглядит как культурист
В ДНР сообщили о проникновении в регион диверсантов из «Азова»
Шольц в разговоре с Зеленским осудил ракетные удары по Украине
В Киевской области заявили об ударах по объектам инфраструктуры
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Кавазашвили надеется, что «Спартак» обыграет ЦСКА в дерби
Хусаинов назвал причину ошибок Карасева в последних матчах
Талалаев о назначении в «Торпедо»: «Рад вернуться в родной клуб, в котором вырос»
В «Химках» заявили, что доверяют главному тренеру команды
Промес заявил, что «Спартак» готов к дерби к ЦСКА
Квинси Промес стал обладателем премии «Золотой кабан»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Андрей Талалаев: «Мой принцип — не ври и не предавай. После Грозного добавлю: будь сдержаннее»