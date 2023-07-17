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17 июля, 23:00

«Прошлым летом мы говорили «до свидания». Теперь говорим «прощай». Фернандес и ЦСКА окончательно разругались

Артем Белинин
Марио Фернандес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Некрасивое завершение истории.

Сегодня «Зенит» наконец-то презентовал Марио Фернандеса — и презентация получилась очень резонансной. «С какими чувствами и эмоциями смотрел матч за Суперкубок России? Следил за игрой с женой и сыном. Всегда сложно наблюдать со стороны, ведь хочется быть на поле, в эпицентре событий. Но я изо всех сил болел за «Зенит», чтобы он победил, — слава богу, так и произошло», — заявил 32-летний защитник.

Учитывая, что за Суперкубок питерцы бились с ЦСКА — клубом, где Фернандес стал легендой и провел 10 лет карьеры, избежать скандала было невозможно. Болельщики армейцев моментально создали петицию, где просили убрать граффити с бразильцем с «ВЭБ Арены». Вечером с заявлением выступил сам клуб.

Марио Фернандес&nbsp;&mdash; уже в &laquo;Зените&raquo;. «В матче за Суперкубок болел за «Зенит». Фернандеса представили видео с Киркоровым — а есть ли у него лишний вес?

В нем ЦСКА обрисовал ситуацию со своей стороны:

  • Красно-синие никогда не отказывались от идеи вернуть Марио, но не хотели платить за него — потому что отпустили бесплатно за два года до окончания контракта.

  • Несмотря на это, с «Интернасионалом» сделку согласовали.

  • «Камнем преткновения» в итоге стала не компенсация бразильскому клубу, а личные условия футболиста. Когда по ним не смогли договориться, Фернандес якобы вышел из переговоров.

В конце своего обращения армейцы добавили лирики: «Прошлым летом мы не прощались с Марио, а говорили «до свидания». Теперь же настало время сказать «прощай». Желаем Фернандесу удачи в дальнейшей карьере».

Через час после этого бразильский журналист и друг футболиста Фабио Алейшо анонсировал ответ Марио. И он действительно вышел:

  • Фернандес говорит, что уехал из ЦСКА, чтобы побыть с семьей. При этом расторг контракт, отказавшись от высокой зарплаты в течение двух лет.

  • Когда он решил вернуться в футбол в Бразилии, то уведомил ЦСКА — несмотря на то, что их уже ничего не связывало.

  • Марио сказал, что он не адаптировался в «Интеранасионале» и попросил расторгнуть контракт, отказавшись от зарплаты. Об этом был поставлен в известность армейский клуб.

  • «Интернасионал» действительно требовал «небольшую по меркам футбольного рынка» сумму — этот пункт Фернандес «понял и принял».

Марио Фернандес. Переход Фернандеса в «Зенит» — шок. Сразу по трем причинам

  • ЦСКА, узнав о пункте с выплатами, предложили Марио заплатить самому. Бразилец считал, что не должен платить «за возможность работать».

  • Фернандес говорит, что если бы в ЦСКА заплатили требуемые деньги, то он бы согласился сократить зарплату — то есть «сделал все для того, чтобы вернуться в ЦСКА».

  • Армейцы были непреклонны два месяца, после чего вышли из переговоров. «Зенит», по словам Марио, пришел только через 17 дней.

  • Питерцы, как говорит бразилец, были уведомлены о том, что приоритет — ЦСКА. Также Фернандес оповестил красно-синих о том, что «Зенит» сделал предложение.

  • Даже после этого в ЦСКА не зашевелились. Поэтому Фернандес завершил обращение не менее лирически: «У ЦСКА были все шансы меня вернуть, а этого клуб не хотел».

На руках у болельщиков две версии, и обе противоречат друг другу. Клуб заявляет, что обо всем договорился с «Интернасионалом», а из переговоров вышел Фернандес — из-за финансовых условий. Марио же говорит, что до последнего ждал решения от ЦСКА и даже уведомил клуб, когда за ним пришел «Зенит», но москвичи не предприняли никаких действий. Кому же верить? И главное — как примут Фернандеса 3 сентября, когда «Зенит» приедет к ЦСКА на «ВЭБ Арену»?

Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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