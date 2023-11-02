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Сегодня, 13:00

«Пока Европа не выздоровеет, играть в Лиге чемпионов неинтересно». Михаил Боярский — о «Зените», Дзюбе и «Спартаке»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский.
Михаил Боярский.
Фото Антон Сергиенко, архив «СЭ»
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«СЭ» поговорил с культовым актером и известным болельщиком «Зенита».

Не хотел бы видеть Джикию в «Зените» — он насквозь пропитан «Спартаком»

- После 13 туров в РПЛ лидирует «Краснодар», а не «Зенит». Как воспринимаете такой результат?

— Замечательно! Я не вижу в этом никаких проблем. Думаю, что мы все равно станем лидерами. Главная игра будет именно с «Краснодаром» (11 ноября. — Прим. «СЭ»).

— В очередное чемпионство «Зенита» верите?

— Конечно! «Краснодар» — конкурент. Но я все-таки болельщик «Зенита» и вижу, что команда играет хорошо. Даже замечательно!

- Сергей Семак недавно признал, что в этом сезоне «Зенит» стал слабее. Продажа Малкома — настолько серьезная потеря? Как вы отнеслись к этому трансферу?

— Конечно, обидно. Но у нас остается Семак. А это человек, который может решить любые проблемы. И он их решит вместе с Тимощуком. У них сильный тренерский штаб — они найдут способ, как залатать пробоины.

Команда в очень хорошей форме — ее температура 36,6! Нет ни внутренних раздоров, ни внешнего давления. Играть с «Зенитом» интересно всем клубам. А обыграть нас не так легко. Пускай попробуют и в этом сезоне!

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- Самый неудачный старт сезона при Семаке вас не напугал?

— Нет, я люблю этот клуб и верю в него. Посмотрите, каким голеадором стал Кассьерра! В прошлом сезоне он играл очень посредственно, и Семак мог сказать: «Хорошо бы его убрать». Но сейчас игрок наращивает обороты — и в этом есть тренерская заслуга.

- Раз уж затронули тему трансферов: Георгий Джикия до сих пор не продлил контракт со «Спартаком». Вы бы хотели видеть его в «Зените»?

— Нет. Он насквозь пропитан «Спартаком», поэтому вряд ли бы прижился в «Зените». Игрок замечательный, но пускай они найдут возможность адаптировать его в команде.

— В последнее время все меньше разговоров о противостоянии «Зенита» и «Спартака».

— Думаю, что это уже поднадоело. Соперничество-то осталось и будет продолжаться, но хочется чего-то более свежего и нового. Сейчас «Краснодар» проявляет себя гораздо интереснее, чем «Спартак», и по делу является более серьезным конкурентом.

- А кто из футболистов «Зенита» в этом сезоне проявляет себя лучше всех?

— Кассьерра и Сергеев. Оба вышли на новый уровень.

Футболист "Локомотива" Артем Дзюба.
Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Поведение Дзюбы не оскорбляет — он многое сделал для «Зенита»

- После победы «Локомотива» над «Зенитом» Артем Дзюба резко отозвался о Семаке, спросив: «А кто это?» Ваша реакция?

— Думаю, это неправильный ответ. Но он не испортит отношение болельщиков к Артему. А с Семаком они найдут общий язык. Дзюба многое сделал для команды, он отличный футболист. Мы не знакомы близко, но я всегда испытывал к нему уважение.

- Весной Дзюба отказался пожать Семаку руку...

— Это точно не мое дело. Поэтому меня это не оскорбляет. Считаю, что общаться надо более милосердно. Но это их спортивная жизнь, а не моя. Обсуждать то, что происходит в кулуарах, неприлично.

- Но вам не кажется, что Дзюба до сих пор обижен на «Зенит»? После ухода он заявил, что это уже команда из Сан-Паулу или Рио-де-Жанейро.

— Я понимаю, что он намекал на количество бразильцев. Меня это не обижает. Что касается обиды на «Зенит», то это ваше ощущение, которое, наверное, достаточно аргументировано. Однако я этого не ощущаю, потому что не вникаю в проблемы личного характера.

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- А такое количество легионеров вас не пугает?

— Я вообще человек не очень трусливый. Испугать количеством бразильцев в «Зените» меня очень сложно. Это политика клуба, и я не смею в нее вмешиваться. Конечно, все нормальные люди хотят видеть на поле своих игроков. Но это надо воспринимать как должное. И следить за тем, как клуб развивается.

— Вы сейчас посещаете матчи «Зенита»?

— Когда есть возможность и нет спектаклей — с удовольствием вместе с Сергеем Мигицко еду на стадион. У нас есть организация «Рыбаки и охотники», которая располагается в специальной ложе. И я являюсь одним из ее представителей. Могу сказать, что наша команда, которая приходит болеть за «Зенит», очень плотная, умная, хорошая и профессиональная. Даже Анатолий Тимощук всегда звонит «Рыбакам и охотникам» и рассказывает нюансы состоявшихся или предстоящих игр. Приятно бывать на стадионе вместе с профессионалами.

Радость Федора Чалова в матче с Камеруном.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Наша сборная еще достаточно хромая

- Обидно, что «Зенит» не участвует в еврокубках?

— Нет, сейчас в мире такая ситуация, когда нужно искать способы получать удовольствие у себя дома. Пока Европа не выздоровеет, с ней не очень интересно играть. Даже матчи Кубка России смотреть приятнее, чем Лигу чемпионов.

— Но уровень ведь другой.

— Прекрасно это понимаю. Но существует спорт, в который не должна вмешиваться политика. Так что, пока ситуация не изменится, ничего не получится.

- Недавно УЕФА вернул к международным турнирам наши сборные до 17 лет.

— Это очень хорошо. Спорт должен быть огражден от всех международных ситуаций. Это обязанность мировой общественности. Спорт всегда несет мир.

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- Смотрели последние товарищеские матчи сборной России?

— Да. Пока наша сборная еще достаточно хромая. Поэтому судить о том, что мы увидели, рано.

— Вам было бы интересно следить за сборной, если бы она выступала в Азии?

— А так оно и будет. Уверен, что это правильный путь развития. Футбол многогранен и интересен в любых вариантах.

— Но опять же — уровень там ниже.

— Разумеется. Но самое замечательное — азарт и атмосфера. Бывают не очень удачные театры, но порой там такие спектакли, что эффект гораздо сильнее, чем от проверенных и маститых мастеров.

Артем Дзюба
Сергей Семак
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Зенит
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