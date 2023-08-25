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Сегодня, 19:45

ЦСКА споткнулся об испанский «Оренбург». Федотов не смог обыграть бывших

ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» со счетом 1:1
Гоша Чернов
Корреспондент
Футболисты ЦСКА защищаются во время атаки «Оренбурга».
Фото ФК «Оренбург»
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Армейцы потеряли два очка.
Россия. Премьер-лига. 6-й тур
25 авг, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
1:1
ЦСКА

Дебют Деограсии

Отставка Иржи Ярошика с поста главного тренера «Оренбурга» считалась едва ли не самой ожидаемой еще в межсезонье. Марцел Личка задал слишком высокую планку для скромного клуба, и не было никаких гарантий, что малоопытный Ярошик сможет показывать с этой командой хотя бы сопоставимые результаты. Терпения руководства хватило лишь на пять туров РПЛ, пусть официальной причиной увольнения и стали семейные обстоятельства.

Иржи Ярошик. Ярошик покинул «Оренбург» спустя два месяца. Но дело не только в результатах

Вывеска «Ярошик против ЦСКА» выглядела бы привлекательно и свежо, но и без экс-полузащитника армейцев интриг в этот вечер хватало. Например, как справится сменщик чеха — испанец Давид Деограсия, ранее тренировавший в академии «Оренбурга». Для него это серьезный вызов, ведь до этого специалист работал только с молодежью, а также в небольших командах с родины. Без преувеличения можно сказать, что матч с ЦСКА для Деограсии стал самым статусным в карьере.

Вновь без Акинфеева

В предыдущем матче «Оренбург» проиграл «Ахмату» со счетом 0:4, так что команде в любом случае требовались перестановки. Неудивительно, что Деограсия сделал сразу четыре замены в стартовом составе и, в частности, вернул в основу отбывшего дисквалификацию Мансилью.

А вот Владимир Федотов обошелся лишь одной заменой в основе, и она была совсем не той, которую все ожидали. Выздоровевший Акинфеев вновь уступил место в основе юному Торопу, однако главный врач армейцев Эдуард Безуглов поспешил всех успокоить: капитана красно-синих просто решили не выпускать на синтетический оренбургский газон, а в следующей встрече с «Зенитом» он должен сыграть с первых минут. Единственная перестановка касалась центра поля — вместо Мендеса вышел Кучаев.

Настырные хозяева

От обновленного «Оренбурга» можно было ожидать аккуратной игры с акцентом на оборону, но Деограсия не отошел от прежних принципов команды. Как известно, по итогам пяти туров уральцы заняли второе место в лиге по владению мячом, и на этот раз хозяева тоже претендовали на контроль. И начали игру очень активно: Сидоров, Обухов и Мансилья били по воротам или опасно простреливали в результате атак левым флангом.

ЦСКА же долго вообще ничего не мог сделать. Первый удар по воротам гости нанесли лишь после получаса игры. Долгое время незаметен был Чалов, а к концу тайма вообще превратился в антигероя: сперва он неудачно пробил со штрафного, а затем не реализовал выход один на один.

«Оренбург» смотрелся лучше. Конечно, за три дня нельзя выстроить игру, но обозначить важные детали вполне реально. К тому же смена тренера всегда оказывает психологический эффект — футболисты пытаются показать себя с лучшей стороны перед новым человеком в команде. И здесь это было особенно заметно: местами «Оренбург» напоминал самого себя эпохи Лички.

Гол Мойзеса

Второй тайм хозяева тоже начали активно и вновь создали опасный момент, однако реализация у «Оренбурга» в текущем сезоне и так хромает, а в этом чемпионате ее процент только ухудшился.

У ЦСКА с конвертацией моментов в голы также не все идеально, что показал и первый тайм, но класс футболистов и отработанная игра на стандартах сделали свое дело. На 50-й минуте армейцам принес успех угловой, причем в качестве ассистента выступил Заболотный: его навес привел к голу Мойзеса.

Армейцы при Федотове прекрасно играют по счету, и им для комфортного существования совсем не требуется мяч. Так что здесь все сходилось: «Оренбург» во втором тайме только увеличивал процент владения, а армейцы компактно оборонялись, долго не давая хозяевам просачиваться к штрафной.

Перекладина Оганесяна

На 63-й минуте состоялся долгожданный дебют: новый форвард ЦСКА Виктор Давила лишь в день игры был заявлен в РПЛ, но успел получить первые полчаса в РПЛ. Правда, ничем серьезным чилиец не отметился. А другие южноамериканцы в этом матче оставили заметный след. Давление «Оренбурга» все-таки сыграло свою роль, и на 70-й минуте подачу Мансильи воплотил в гол Вера.

Даже при счете 1:1 и после ряда замен рисунок игры не поменялся.

Футболисты «Оренбурга» визуально перебегали гостей — они двигались чуть активнее, чуть резче и старались чаще доставлять мяч вперед. А ЦСКА сник: в финальные полчаса команда Владимира Федотова ни разу не пробила по воротам, если не считать гола из офсайда.

Если кто-то и наиграл на победу в этот день, то это был «Оренбург». И на пятой добавленной минуте хозяева максимально приблизились к победе — Оганесян выстрелил в перекладину, после чего раздался финальный свисток.

1:1 — «Оренбург» точно еще рано хоронить, пусть он и остается на последнем месте. А ЦСКА перед встречей с «Зенитом» находится не в лучшей форме.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
5
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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