ЦСКА споткнулся об испанский «Оренбург». Федотов не смог обыграть бывших

Сегодня, 19:45
Отставка Иржи Ярошика с поста главного тренера «Оренбурга» считалась едва ли не самой ожидаемой еще в межсезонье. Марцел Личка задал слишком высокую планку для скромного клуба, и не было никаких гарантий, что малоопытный Ярошик сможет показывать с этой командой хотя бы сопоставимые результаты. Терпения руководства хватило лишь на пять туров РПЛ, пусть официальной причиной увольнения и стали семейные обстоятельства.
Вывеска «Ярошик против ЦСКА» выглядела бы привлекательно и свежо, но и без экс-полузащитника армейцев интриг в этот вечер хватало. Например, как справится сменщик чеха — испанец Давид Деограсия, ранее тренировавший в академии «Оренбурга». Для него это серьезный вызов, ведь до этого специалист работал только с молодежью, а также в небольших командах с родины. Без преувеличения можно сказать, что матч с ЦСКА для Деограсии стал самым статусным в карьере.
В предыдущем матче «Оренбург» проиграл «Ахмату» со счетом 0:4, так что команде в любом случае требовались перестановки. Неудивительно, что Деограсия сделал сразу четыре замены в стартовом составе и, в частности, вернул в основу отбывшего дисквалификацию Мансилью.
А вот Владимир Федотов обошелся лишь одной заменой в основе, и она была совсем не той, которую все ожидали. Выздоровевший Акинфеев вновь уступил место в основе юному Торопу, однако главный врач армейцев Эдуард Безуглов поспешил всех успокоить: капитана красно-синих просто решили не выпускать на синтетический оренбургский газон, а в следующей встрече с «Зенитом» он должен сыграть с первых минут. Единственная перестановка касалась центра поля — вместо Мендеса вышел Кучаев.
От обновленного «Оренбурга» можно было ожидать аккуратной игры с акцентом на оборону, но Деограсия не отошел от прежних принципов команды. Как известно, по итогам пяти туров уральцы заняли второе место в лиге по владению мячом, и на этот раз хозяева тоже претендовали на контроль. И начали игру очень активно: Сидоров, Обухов и Мансилья били по воротам или опасно простреливали в результате атак левым флангом.
ЦСКА же долго вообще ничего не мог сделать. Первый удар по воротам гости нанесли лишь после получаса игры. Долгое время незаметен был Чалов, а к концу тайма вообще превратился в антигероя: сперва он неудачно пробил со штрафного, а затем не реализовал выход один на один.
«Оренбург» смотрелся лучше. Конечно, за три дня нельзя выстроить игру, но обозначить важные детали вполне реально. К тому же смена тренера всегда оказывает психологический эффект — футболисты пытаются показать себя с лучшей стороны перед новым человеком в команде. И здесь это было особенно заметно: местами «Оренбург» напоминал самого себя эпохи Лички.
Второй тайм хозяева тоже начали активно и вновь создали опасный момент, однако реализация у «Оренбурга» в текущем сезоне и так хромает, а в этом чемпионате ее процент только ухудшился.
У ЦСКА с конвертацией моментов в голы также не все идеально, что показал и первый тайм, но класс футболистов и отработанная игра на стандартах сделали свое дело. На 50-й минуте армейцам принес успех угловой, причем в качестве ассистента выступил Заболотный: его навес привел к голу Мойзеса.
Армейцы при Федотове прекрасно играют по счету, и им для комфортного существования совсем не требуется мяч. Так что здесь все сходилось: «Оренбург» во втором тайме только увеличивал процент владения, а армейцы компактно оборонялись, долго не давая хозяевам просачиваться к штрафной.
На 63-й минуте состоялся долгожданный дебют: новый форвард ЦСКА Виктор Давила лишь в день игры был заявлен в РПЛ, но успел получить первые полчаса в РПЛ. Правда, ничем серьезным чилиец не отметился. А другие южноамериканцы в этом матче оставили заметный след. Давление «Оренбурга» все-таки сыграло свою роль, и на 70-й минуте подачу Мансильи воплотил в гол Вера.
Даже при счете 1:1 и после ряда замен рисунок игры не поменялся.
Футболисты «Оренбурга» визуально перебегали гостей — они двигались чуть активнее, чуть резче и старались чаще доставлять мяч вперед. А ЦСКА сник: в финальные полчаса команда Владимира Федотова ни разу не пробила по воротам, если не считать гола из офсайда.
Если кто-то и наиграл на победу в этот день, то это был «Оренбург». И на пятой добавленной минуте хозяева максимально приблизились к победе — Оганесян выстрелил в перекладину, после чего раздался финальный свисток.
1:1 — «Оренбург» точно еще рано хоронить, пусть он и остается на последнем месте. А ЦСКА перед встречей с «Зенитом» находится не в лучшей форме.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
5
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|1 : 1
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -