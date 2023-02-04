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Wild card для «Зенита» в азиатской ЛЧ, молодежка на Азиаде, выход из УЕФА? Что стоит за поездкой Александра Дюкова на Конгресс АФК

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Флаг сборной России на трибуне.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Telegram Дзен
РФС все делает правильно.

Казалось, сошла на нет тема с переходом нашего футбола из Европы в Азию, вспыхнувшая в конце прошлого года. РФС словно прощупал почву, однако в итоге не стал делать резких шагов, объявив о создании рабочей группы по возвращению клубов и сборной в официальные соревнования Старого света.

Однако на деле оказалось не все так линейно и однозначно. В четверг Российский футбольный союз выпустил официальное сообщение. Короткое, но многозначительное: «Президент РФС Александр Дюков и генеральный секретарь Максим Митрофанов посетили 33-й конгресс АФК в Манаме по приглашению президента АФК шейха Салмана бин Ибрагима Аль-Халифы».

Флаг сборной России на трибуне. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Флаг сборной России на трибуне.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Но если мы двумя ногами в УЕФА, то причем тут Азия? Дальнейших пояснений от нашей федерации не последовало, так что остается довольствоваться инсайдерской информацией.

Скажем, Алишер Никимбаев поделился данными с Конгресса АФК в своем Telegram-канале «Футболиум»: «1) Руководство РФС настроено на переход в Азию ещё в этом году; 2) Мотивацией для членов АФК при голосовании о приеме РФС должен стать большой спонсорский контракт с одной (или нескольких) российских компаний; 3) Обсуждается вопрос о включении сборной России в азиатский отборочный турнир Кубка мира 2026 со второго раунда (первые матчи состоятся в ноябре)». Интересно? Да. Насколько правдиво? Думается, что выводы слишком категоричные. Но заметим, что Никимбаев — член Оргкомитета ЧМ-2022, источники у него серьезные, так что обсуждение указанных тем наверняка присходило.

Или вот высказывания Геннадия Орлова из интервью «СЭ» двухдневной давности:

— Надо узнать у УЕФА, возможно ли участие того же «Зенита» временно, хотя бы на один сезон, в Азиатской лиге чемпионов.

— УЕФА не разрешит либо предложит переходить нам в Азию.

— Почему? Надо эту тему прощупать. Нашим же клубам нужно где-то играть. Если пока не пускают в Европу, вдруг можно какое-то время выступать в Азии, а потом вернуться назад? Это в любом случае вызовет интерес у наших болельщиков. Но повторю: сначала нужно получить разрешение УЕФА.

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Не сомневаюсь, что Геннадий Сергеевич не сам придумал этот оригинальный маневр с эдакой wild card в азиатской ЛЧ без выхода из УЕФА. Красиво же — отпадает проблема, которую так опасаются сторонники исключительного европейского пути — не вернуться потом назад. Если играть в Азии, не уходя из Европы и с ее согласия, то это совсем другое дело.

Также «СЭ» обращал внимание на предложение Олимпийского совета Азии к России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх. Они пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября этого года. В футбольном турнире там соревнуются молодежные сборные.

Алексей Миранчук на фоне флага России. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Алексей Миранчук на фоне флага России.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

А вот данные нашего издания по итогам визита Дюкова и Митрофанова на Конгресс АФК: «Делегация из Москвы отправилась на Ближний Восток в качестве наблюдателей, но важнее было прощупать почву относительно будущего российского футбола и его дальнейшего вектора развития.

Как нам стало известно, представители азиатских федераций положительно восприняли идею возможного перехода России из УЕФА в АФК. Более того, некоторые, не самые очевидные представители азиатского футбола хотят, чтобы РФС сменил место футбольной прописки. В ходе нескольких важных встреч с представителями не самых дружественных на сегодня стран, было получено полное одобрение, если РФС на такой шаг решится.

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В первую очередь представители Азии видят в России новые коммерческие возможности и точки роста для популяризации футбола в конфедерации в целом. Одним из вариантов возвращения России на международную футбольную арену могло бы стать временное членство в АФК. Россия не выходит из УЕФА, но может принять участие в отборе к чемпионату мира от АФК, азиатская квота при этом не изменится. Данный вариант развития событий сейчас выглядит маловероятным, так как в Азии понимают, что рейтинг России позволит нашей сборной навязать серьезную борьбу командам, которые претендуют на выход на ЧМ-2026. Азиаты боятся за свои места на отдельно взятом турнире, и тут их можно понять.

Также представители РФС в Бахрейне провели переговоры с некоторыми представителями АФК по поводу возможной организации товарищеских матчей сборных. Большая часть азиатских команд готова с нами играть, а значит с будущими соперниками проблем возникнуть не должно. Параллельно с этим идут переговоры с одной из латиноамериканских сборных, встреча с которой может пройти в Стамбуле или Катаре".

Группа поддержки сборной России. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Группа поддержки сборной России.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Резюмируя, следует отметить, что до определенности пока далеко. Никаких решений, судя по всему, еще не принято, когда и как вернется на международную арену российский футбол — непонятно. Однако очевидно, что РФС не сидит сложа руки и не ждет, когда УЕФА смилостивится — через год или через десять лет. Активно прорабатываются альтернативные варианты на случай, если Европа не станет делать шагов навстречу. И это совершенно верная тактика.

На данном этапе история с выступлениями по wild card, не покидая УЕФА, мне представляется наиболее выигрышной. А личная заинтересованность в сотрудничестве президента АФК и практически всех ее федераций — это как большой плюс при негативном развитии событий в отношениях с УЕФА, так и дополнительный инструмент давления на Европейский футбольный союз, который вряд ли хочет резко ужаться в размерах.

Футбол
РФС
Сборная России по футболу
ФК Зенит
Александр Дюков
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