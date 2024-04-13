Этот «Спартак» закончился. Итоги сезона можно подводить уже сейчас

На матч с «Зенитом» команду может выводить Дмитрий Комбаров — хуже не будет.

Мнение

В следующем сезоне у «Спартака» будет новый главный тренер, которого выберет Томаш Амарал. Кажется, у португальца хватит авторитета, чтобы завести именно своего кандидата. Таким образом, клуб окончательно обретет структуру, которую за последние полтора года выстраивал «Лукойл». Для вертикали Малышев — Амарал — новый тренер определяющими станут следующие полтора года.

Уверен, что летом «Лукойл» не пожалеет денег на обновление состава. Потратят минимум 20-25 миллионов долларов. Для развития команды необходимо купить трех квалифицированных игроков: крайнего защитника, опорника и «десятку». Попадать нужно в двух новичков из трех (что крайне маловероятно), тогда появится шанс бороться за топ-3.

Считаю, что нынешний сезон должен стать последним для Классена, Маслова, Мартинса. При приемлемых предложениях можно продать Медину или Бонгонду. Текущий состав раздут, и работа по его оптимизации займет минимум два трансферных окна.

С первого же матча нового сезона будущий тренер и весь клуб снова попадут под мощный пресс ожиданий после провального сезона. Работать под таким давлением вдвойне тяжело — а значит, молодые амбициозные европейцы могут сломаться в любой момент. Защиты Малышева им не хватит. И это необходимо учитывать при выборе нового тренера, который подхватит команду после Абаскаля.

P. S. «Спартак» спасет только победа в Кубке России, но в нынешних условиях это больше похоже на чудо.

P. P. S. В день рождения Гильермо не уволят, если он сам не уйдет на пресс-конференции. Ждем новостей в ближайшие дни.

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