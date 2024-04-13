У Морено первая победа в РПЛ!

Преподносить эту игру как противостояние «Спартака» и худшей команды чемпионата было большой ошибкой. Да, фактически «Сочи» шел на последнем месте, но после прихода Роберта Морено это уже не безнадежный аутсайдер, который осенью опустился на дно таблицы. Сочинцы по весне производят очень хорошее впечатление. Хоть и долго не могли выиграть, выдав серию из четырех ничьих подряд. Что откладывало подъем по очкам.

Но все это было до матча со «Спартаком», который в прошлом туре одержал парадоксальный камбэк с «Динамо». Парадоксальный, в первую очередь, с точки зрения соотношения «качество игры — итоговый результат». Часто бывает, что такие победы дают эмоциональный заряд и становятся для команды отправной точкой. Но не в случае красно-белых. Их атака в Сочи была такой же инертной и не особо изобретательной, как и практически всю весну. Минимум интересных ходов впереди и огромное количество раздражающе неточных передач. Бонгонда на правом фланге вышел вместо Медины, но разницы никто не заметил. Не принес пользы живчик Угальде — в матчах, где много борьбы и мало пространства, ему сложно проявить себя. Ну и связка в центре поля Пруцев — Умяров — не лучший вариант для продвижения мяча вперед.

В этом матче было много перемещений и много борьбы, но куда меньше содержания. «Спартак» периодически вспыхивал какими-то полумоментами, но они были настолько незначительны, что забылись уже к перерыву. «Сочи» в первом тайме смотрелся более цельно и после 25 минут имел ощутимое преимущество. И здесь нужно отметить Максименко, который трижды за тайм выручил «Спартак» — дважды на линии, а еще подчистил за Бабичем, который нерасчетливо покатил назад, фактически организовав выход один на один. Казалось, что из всего «Спартака» только вратарь хотел своей игрой поздравить Абаскаля с 35-летием.

Именно Максименко по весне — лучший игрок команды. Когда такое было, чтобы самым сильным звеном красно-белых считался вратарь? Однако во втором тайме не выручил и он. «Сочи» гораздо реже стал доходить до финальной трети, но свой момент хозяева все же нашли. Медина пропустил мяч под подошвой и дал пройти атаке по своему флангу, которую завершил марокканец Аттьят-Аллах. «Спартак» попытался пойти в навал, но самый опасный момент создали все равно хозяева — это Кордова влепил мяч в перекладину.

«Сочи» продолжил поступательное движение при Морено и наконец-то одержал победу. Значение ее колоссально: южане существенно повышают свои шансы на выживание и обостряют борьбу внизу таблицы. Ну а «Спартак» с пятой попытки не смог обыграть «Сочи» на выезде. Уже даже скучно поднимать тему Колизея. Как и шутить про галстук для Абаскаля. И можно даже не открывать инсайдерские Telegram-каналы в ближайшие дни: там опять будет мусолиться тема отставки тренера «Спартака».