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Сегодня, 16:57

Талалаев: «Для «Акрона» это был матч жизни. Наши футболисты были немного безвольны»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Торпедо» высказался о вылете своей команды из FONBET Кубка России.

Его команда уступила «Акрону» (0:2) в матче 1-го раунда плей-офф Пути регионов.

«Настраивал свою команду на победу, понимал, что для «Акрона» это матч жизни. Я уже был в ситуациях, когда в первом весеннем матче играли с командой лигой ниже — в этом случае очень многое зависит от настроя. Первый тайм в исполнении нашей команды до счета 2:0 мне не понравился: много сумбура, много ошибок. Может, привыкание к искусственному полю

После 2:0 еще минут 7-10 пришлось поднимать игроков, чтобы началась активная игра. Так у нас и появилось преимущество, поэтому я успокоился и присел на лавку: оставалось только ждать наших забитых мячей. К сожалению, не дождались. Отметил бы и стартовые минуты: как «Акрон» боролся и забирал все подборы. Наши футболисты были немного безвольны в этот момент», - приводит слова Талалаева сайт «Торпедо».

На втором этапе Пути регионов FONBET Кубка России «Акрон» сыграет с одной из команд РПЛ, проигравших в верхней сетке.

Андрей Талалаев
Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Торпедо (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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