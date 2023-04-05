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Сегодня, 17:30

Точилин: «Динамо» теперь надо попадать в тройку. Это будет каким-то оправданием такому сезону»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал вылет «Динамо» из FONBET Кубка России после поражения от «Акрона» (0:0, пенальти — 1:4).

«Наверное, происходящее сейчас с «Динамо» — тенденция. По сути игра с «Акроном» — продолжение матча с «Сочи». В плане психологии видно, что команда в каком-то кризисе. Плюс не хватает реализации. Но это, опять же, психологический момент. В чем-то спешат, в чем-то не уверены. Так что это нормально. Лучший рецепт, чтобы исправить происходящее, — победа. И голы. Тогда наступит эмоциональный подъем. Видно, что команда сейчас в непростой ситуации. Очень важна следующая игра. Неудача приведет к еще большему кризису. В любом случае теперь надо попадать в тройку. Это будет каким-то оправданием такому сезону», — приводит «РБ Спорт» слова Точилина.

В турнирной таблице РПЛ московский клуб с 35 очками идет на 5-м месте.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tochilin-popadanie-dinamo-v-trojku-stanet-opravdaniem-takomu-sezonu/
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