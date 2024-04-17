Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 22:55

Слишкович: «У меня никогда не было конфликтов с Абаскалем в «Спартаке»

Георгий Горностаев
корреспондент
Telegram Дзен

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович поделился мнением о взаимоотношениях с Гильермо Абаскалем.

— Появлялась информация, что у вас и Абаскаля были расхождения в работе, вы видели «Спартак» в другой схеме. Так ли это?

— Никаких конфликтов у нас никогда не было. Было разное мнение — я думал так, он думал чуть иначе. Но всегда его решение было последним. Если он решит так, я тоже стою за это и говорю, что надо так. Это не может называться конфликтом, я думаю, что это честная работа ассистента, который, если считает, что нужно сказать что-то главному тренеру, то должен это сделать. Мне повезло, что ребята здесь говорят свое мнение.

«Спартак» 14 апреля объявил об увольнении 35-летнего Абаскаля. Испанский специалист возглавлял красно-белых с лета 2022 года.

ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
Гильермо Абаскаль
0
Читайте также
Волейболистка Гончарова назвала поведение Эбрар Каракурт безобразным
Советская барьеристка Нарожиленко-Энквист рассказала, как поборола рак
В Кремле сообщили о выводе российских войск из Нагорного Карабаха
Игнашевич сдал Кубок в угоду РПЛ, а Чалов набивал статистику. Что случилось в матче ЦСКА - «Балтика»
Путин указал на высокий риск возникновения новых эпидемий в мире
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Татарстана
Популярное видео
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф пути РПЛ и регионов
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
Тренер «Спартака» Слишкович — о матче с «Зенитом»: «Счет 0:0, но есть привкус поражения»
Игрок «Зенита» Мантуан — о матче против «Спартака»: «Счет 0:0 — это не проигрыш»
Хлусевич — о задачах «Спартака» на Кубок России: «Выигрывать в каждом матче и показывать хороший футбол»
Семак о матче со «Спартаком»: «Хотели поберечь Эраковича и Караваева»
Хлусевич: «Слава богу, «Спартак» остался в Кубке и продолжает бороться»
Материалы сюжета: «Спартак» и Абаскаль: разрыв весной 2024 года
Слишкович — о своем будущем в «Спартаке»: «Какое бы решение ни принял клуб, оно будет лучше для всех»
Агент Барбоза считает, что в Италии, Испании и Португалии есть подходящие «Спартаку» тренеры
Семин: «Помогал ли спортивный директор «Спартака» Абаскалю?»
Абаскаль в «Спартаке»: путь от ментальной силы до юношеского радикализма и потери связи с реальностью
Как «Спартак» изменится после ухода Абаскаля. Инсайды «СЭ»
Тарханов: «Спартаку» нужно обращаться к своим бывшим игрокам и тренерам»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Тренер «Спартака» Слишкович — о матче с «Зенитом»: «Счет 0:0, но есть привкус поражения»