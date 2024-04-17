Слишкович: «У меня никогда не было конфликтов с Абаскалем в «Спартаке»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович поделился мнением о взаимоотношениях с Гильермо Абаскалем.

— Появлялась информация, что у вас и Абаскаля были расхождения в работе, вы видели «Спартак» в другой схеме. Так ли это?

— Никаких конфликтов у нас никогда не было. Было разное мнение — я думал так, он думал чуть иначе. Но всегда его решение было последним. Если он решит так, я тоже стою за это и говорю, что надо так. Это не может называться конфликтом, я думаю, что это честная работа ассистента, который, если считает, что нужно сказать что-то главному тренеру, то должен это сделать. Мне повезло, что ребята здесь говорят свое мнение.

«Спартак» 14 апреля объявил об увольнении 35-летнего Абаскаля. Испанский специалист возглавлял красно-белых с лета 2022 года.