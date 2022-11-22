Мирзоян: «Комитет сборных команд РФС соберется по поводу товарищеских матчей»

Член комитета сборных команд РФС Александр Мирзоян рассказал, планируются ли разборы товарищеских матчей сборной России, которые прошли в ноябре.

— Разбором игр мы не занимаемся. Мы будем заслушивать. Комитет соберется, будут свои вопросы. Когда будет, вы узнаете.

— На этой неделе или следующей?

— Как вам удобно, так мы и сделаем.

— Планируется ли заслушать Валерия Карпина на этом мероприятии?

— Вопросы, которые будут, озвучим. Не надо сейчас задавать, заслушаем ли Карпина.

— Все-таки он главный тренер сборной.

— Вас вызовем, заслушаем. Будет комиссия. Потом вы узнаете, когда и какие вопросы.

— На ваш взгляд, как повысить мотивацию игроков сборной России?

— Я вам сказал, что вы все узнаете. У вас есть время? У меня нет, — цитирует «РБ Спорт» Мирзояна.

В ноябре сборная России провела два товарищеских матча: с Таджикистаном и Узбекистаном. Обе игры закончились со счетом 0:0.