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Сегодня, 12:25

Писарский — о вызове в сборную: «Лучше об этом не думать, чтобы потом порадоваться»

Артем Бухаев
Корреспондент
Владимир Писарский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский прокомментировал «СЭ» свое попадание в расширенный состав сборной России на мартовский сбор.

«Если вызовут, буду готов. Зачем думать о попадании в финальный список? Чтобы потом расстраиваться? Многие люди о чем-то мечтают, рассчитывают на что-то. Когда это не случается — расстраиваются. Лучше об этом не думать, чтобы потом порадоваться», — сказал Писарский «СЭ».

Сборная России начнет сбор 19 марта. 23 марта команде предстоит провести товарищеский матч против Ирана в Тегеране, 26 марта россияне сыграют против Ирака в Санкт-Петербурге.

Владимир Сычевой (Писарский)
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Крылья Советов (Самара)
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