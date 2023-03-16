Писарский — о вызове в сборную: «Лучше об этом не думать, чтобы потом порадоваться»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский прокомментировал «СЭ» свое попадание в расширенный состав сборной России на мартовский сбор.

«Если вызовут, буду готов. Зачем думать о попадании в финальный список? Чтобы потом расстраиваться? Многие люди о чем-то мечтают, рассчитывают на что-то. Когда это не случается — расстраиваются. Лучше об этом не думать, чтобы потом порадоваться», — сказал Писарский «СЭ».

Сборная России начнет сбор 19 марта. 23 марта команде предстоит провести товарищеский матч против Ирана в Тегеране, 26 марта россияне сыграют против Ирака в Санкт-Петербурге.