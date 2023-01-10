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Сегодня, 13:03

Захарян назвал вбросом возможную смену гражданства на армянское

Микеле Антонов
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Динамо» Арсенал Захарян прокомментировал информацию о возможной смене гражданства с российского на армянское.

— Были слухи, что ты хочешь сменить гражданство на армянское.

— Ничего не нужно менять. Я сам увидел это в интернете. Просто какой-то вброс, ничего не делал. Мыслей таких сейчас нет.

— Какое поздравление на Новый год запомнилось?

— Валерий Георгиевич в своем стиле записал голосовое в беседу сборной.

— Что сказал?

— Ага, сейчас я скажу (смеется).

В августе английский клуб был готов активировать опцию выкупа хавбека. Позже в «Динамо» сообщили, что переговоры прекратились по просьбе «Челси».

1 сентября 2022 года «Динамо» объявило о том, что Захарян не перейдет в «Челси» в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 19-летний россиянин провел за «Динамо» 22 матча, забил три мяча и отдал шесть результативных передач.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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