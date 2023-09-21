Дюков о товарищеских матчах сборной России: «Важно, что они состоялись. Хорошая возможность проверить себя»

Президент РФС Александр Дюков оценил сентябрьские товарищеские матчи сборной России.

— Как оцените игру сборной России против Катара?

— В конце матча, после ряда замен, вернули себе инициативу. Хорошо, что удалось сравнять счет и закончить игру вничью. Важно, что эти матчи состоялись. Это хорошая возможность для игроков проверить себя. Понятно, что есть определенная недооценка сборной Катара, в том числе и общественным мнением. Безусловно, эта сборная на чемпионате мира выглядела не ярко. Но это уже другая команда, она сильнее.

В сентябре 2023 года российская сборная из игроков не старше 23 лет на выезде провела 2 матча с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав национальной команды сыграл вничью с Катаром (1:1).