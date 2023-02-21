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Сборная России

Сегодня, 18:20

В РФС подтвердили инициативу провести товарищеский матч с Ираком в Сочи

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Александр Головин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В службе коммуникаций РФС прокомментировали «СЭ» информацию о возможном товарищеском матче сборной России с Ираком.

Как ранее сообщал «СЭ», Ирак пригласил россиян на матч открытия нового стадиона в Багдаде, а РФС отправил ответное письмо с приглашением иракцев провести игру в Сочи.

«РФС получил от федерации футбола Ирака предложение сыграть товарищеский матч. Мы благодарны коллегам за инициативу, обсудили ее внутри и направили ответное письмо, в котором предложили провести игру в Сочи», — заявили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили все российские сборные и клубы от международных соревнований. Команда Валерия Карпина пропустила «стыки» за право попасть на чемпионат мира-2022 по футболу в Катаре.

В прошлом году сборная России провела три товарищеских поединка. Россияне победили Киргизию (2:1), а также сыграли вничью с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

РФС
Сборная Ирака по футболу
Сборная России по футболу
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