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Сегодня, 14:38

В РФС заявили о согласовании даты проведения матча с Ираном

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В службе коммуникаций РФС ответили на вопрос о проведении товарищеского матча против сборной Ирана.

«РФС и Федерация футбола Ирана согласовали дату проведения товарищеского матча сборных команд. Игра планируется 23 марта в Тегеране. В настоящий момент стороны завершают подготовку и согласование всех необходимых документов и деталей встречи», — заявили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

В воскресенье, 26 февраля директор по связям с общественностью Федерации футбола Ирана Амир Махди Аллави сообщил, что матч Иран — Россия запланирован на 23 марта.

Футбол
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
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