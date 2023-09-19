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Испания

Сегодня, 16:00

Надаль хотел бы видеть Мбаппе в «Реале»: «Мне нравится Килиан. Нам его не хватает»

Ана Горшкова
Корреспондент
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль хотел бы, чтобы «Реал» подписал нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Может быть, еще один нападающий не был бы лишним, я тоже так думаю. Мбаппе? Да, у меня нет никаких проблем с ним. Совсем наоборот. Я буду рад, если он придет. Конечно, мне нравится Мбаппе. Нам его не хватает. Кому не нравится Мбаппе? Почему он был обязан перейти? «Реал» важнее любого игрока. Такова реальность», — приводит слова Надаля Mundo Deportivo.

Мбаппе этим летом мог перейти в «Реал», но в итоге остался в «ПСЖ». Он сыграл за фрацузский клуб в сезоне-2023/24 4 матча в лиге 1 и забил 7 голов.

Килиан Мбаппе и&nbsp;Николя Анелька. Мбаппе рискует повторить судьбу Анелька. Николя мог стать великим, но ошибся с планированием карьеры

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
Рафаэль Надаль
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1
 Реал 5 5 0 0 10-3 15
2
 Барселона 5 4 1 0 13-4 13
3
 Жирона 5 4 1 0 11-4 13
4
 Атлетик 5 3 1 1 9-4 10
5
 Валенсия 5 3 0 2 7-4 9
6
 Р. Вальекано 5 3 0 2 6-8 9
7
 Атлетико 4 2 1 1 10-4 7
8
 Бетис 5 2 1 2 5-10 7
9
 Кадис 5 2 1 2 5-7 7
10
 Хетафе 5 2 1 2 5-7 7
11
 Р. Сосьедад 5 1 3 1 8-7 6
12
 Осасуна 5 2 0 3 7-8 6
13
 Вильярреал 5 2 0 3 8-10 6
14
 Алавес 5 2 0 3 5-7 6
15
 Мальорка 5 1 2 2 4-5 5
16
 Сельта 5 1 1 3 4-7 4
17
 Севилья 4 1 0 3 6-8 3
18
 Гранада 5 1 0 4 9-16 3
19
 Лас-Пальмас 5 0 2 3 1-4 2
20
 Альмерия 5 0 1 4 5-11 1
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22.09 22:00
Алавес – Атлетик
 - : -
23.09 15:00
Жирона – Мальорка
 - : -
23.09 17:15
Осасуна – Севилья
 - : -
23.09 19:30
Барселона – Сельта
 - : -
23.09 22:00
Альмерия – Валенсия
 - : -
24.09 15:00
Р. Сосьедад – Хетафе
 - : -
24.09 17:15
Р. Вальекано – Вильярреал
 - : -
24.09 19:30
Бетис – Кадис
 - : -
24.09 19:30
Лас-Пальмас – Гранада
 - : -
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