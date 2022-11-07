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Сегодня, 13:40

Первый тренер Дзюбы о будущем нападающего: «В Италии возрастные форварды с годами только лучше»

Первый тренер Дзюбы порассуждал о будущем нападающего
Руслан Минаев
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Первый тренер Артема Дзюбы Александр Шупляков порассуждал о будущем нападающего.

Шупляков считает, что Дзюба должен попробовать свои силы в чемпионате Италии.

«Думаю, что у Дзюбы есть силы, чтобы продолжить играть. Но все зависит от него самого. Только ему решать, заканчивать с футболом или нет. «Рубин», «Торпедо» и «Венеция» — все эти варианты интересны для Дзюбы. Ему надо проанализировать все возможности.

Но все равно мне было бы намного интереснее увидеть Дзюбу в Италии. Он может помочь «Венеции» выйти в Серию А. Для Артема это колоссальная мотивация. В Италии возрастные форварды с годами только лучше. Джеко, Жиру и Ибрагимович смогли перезапустить свою карьеру в итальянских клубах. Хотелось бы, чтобы такое же возрождение случилось и с Артемом», — цитирует Шуплякова Sport24.

Дзюба расторг контракт с турецким клубом 3 ноября.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-07-pervyy-trener-dzyuby-khochu-uvidet-artema-v-italii-tam-vozrastnyye-forvardy-s-godami-stanovyatsya-tolko-luchshe
Артем Дзюба
ФК Адана Демирспор
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