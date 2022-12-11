Бекхэм — о вылете Англии с ЧМ-2022: «В следующий раз будет другой финал, мы уходим с высоко поднятой головой»

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм высказался о выступлении национальной команды на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Наши футболисты будут продолжать расти... Просыпаться после вылета с турнира — это худшее чувство, но наши игроки, Гарет, персонал и все болельщики могут гордиться этой командой. Нужен настоящий лидер, чтобы проявить себя в такие моменты, и именно это сделал наш капитан. В следующий раз будет другой финал... мы уходим с высоко поднятой головой», — написал Бекхэм в своих социальных сетях.

В 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре англичане потерпели поражение от сборной Франции (1:2).