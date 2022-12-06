Бразилия — Корея: видеообзор матча 1/8 финала ЧМ-2022

Сборная Бразилии обыграла Корею в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 со счетом 4:1.

Голами в составе бразильской команды отметились Винисиус, Неймар (с пенальти), Ришарлисон и Лукас Пакета. За Корею забил полузащитник Пэк Сын Хо.

Видеообзор матча 1/8 финала ЧМ-2022 Бразилия — Корея

Сборная Бразилии в четвертьфинале сыграет с командой Хорватии. Встреча пройдет 9 декабря.