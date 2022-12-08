Черчесов назвал открытия и разочарования ЧМ-2022

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал главные открытия и разочарования ЧМ-2022 в Катаре.

— Кто удивил со знаком плюс и минус?

— Рамуш, конечно, здорово заменил Роналду в стартовом составе сборной Португалии, сделал хет-трик в 1/8 финала. Мы знаем этого футболиста по «Бенфике», он и там себя проявляет. Ярко выглядел Мохаммед Кудус из «Аякса» и сборной Ганы, сделавший дубль в ворота Кореи. Из сборных, честно говоря, выше моих ожиданий пока выступает Англия. Все-таки в Лиге наций смотрелись бледно — 0 побед в шести матчах, последнее место в группе, дважды уступили Венгрии, в том числе 0:4 дома. А в Катаре пока играют стабильно, без срывов.

О тех, кто на бумаге выглядел сильнее, чем в итоге выступил, мы уже сказали, — это Германия, Бельгия, Дания. Пусть и вышла из группы, но ниже своих возможностей, на мой взгляд, провела турнир Польша, за которой следил, поскольку работал в этой стране.

ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. 9 и 10 декабря пройдут матчи 1/4 финала турнира. Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом: Аргентина — Нидерланды, Хорватия — Бразилия, Англия — Франция, Марокко — Португалия.