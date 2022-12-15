Далич заявил, что матч за третье место на ЧМ-2022 является большим финалом для сборной Хорватии

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от матча за третье место на ЧМ-2022 против Марокко.

13 декабря хорваты проиграли в полуфинале мирового первенства Аргентине (0:3). Вчера, 14 декабря, марокканцы уступили французам (0:2) во втором матче 1/2 финала ЧМ-2022.

«Матч за третье место для нас — это не малый, а большой финал. Мы должны готовиться во всех смыслах, это большое дело, если мы возьмем бронзу, это будет здорово. Мы сделаем все для победы», — приводит слова Далича сайт Хорватского футбольного союза.

Сборная Хорватии сыграет в матче за третье место ЧМ-2022 против Марокко 17 декабря, начало — 18.00 мск.