Дешам еще не решил, останется ли он в сборной Франции после ЧМ-2022

Дидье Дешам еще не решил, останется ли он на ипосту главного тренера сборной Франции после чемпионата мира в Катаре, сообщает RMC Sport.

Он обсудит свое будущее с руководством Федерации футбола Франции уже после завершения турнира.

Ранее появилась информация, что руководство французского футбола отказалось от идеи приглашения Зинедина Зидана на пост главного тренера сборной.

Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Срок действующего контракта 54-летнего француза истекает в конце декабре 2022 года.

На чемпионате мира-2022 Франция вышла в полуфинал, где встретится с Марокко 14 декабря.