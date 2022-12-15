Дешам — о выходе в финал ЧМ-2022: «Это был значительный шаг»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Марокко (2:0) в матче 1/2 финала чемпионата мира-2022.

«Сейчас у нас есть эмоции и гордость. Это был значительный шаг. Остался один — последний. Мы вместе с игроками уже месяц, это никогда не бывает легко, но пока это приносит только радость», — цитирует L'Equipe Дешама.

В финале чемпионата мира-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Встреча пройдет в воскресенье, 18 декабря.