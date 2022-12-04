Дьяков: «Скорее всего, французы выйдут в полуфинал. Думаю, что это сборная без слабых мест»

Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков высказался о победе сборной Франции над Польшей в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 (3:1).

«У Польши был один момент под конец первого тайма, когда Льорис вытащил мяч. Это единственное, за что у них было зацепиться. А так, думаю, без шансов. Французы — более классные, организованные, индивидуально сильные игроки, чем поляки. Поэтому все заслуженно, все по игре. Я смотрел поляков с Аргентиной. Они там вообще не играли в футбол. В принципе то же самое было и сегодня. Французы прошли в четвертьфинал по легкому пути.

Я до чемпионата мира говорил, что Франция — один из фаворитов. Сейчас они будут ждать соперника. Скорее всего, французы выйдут в полуфинал. Думаю, что это сборная без слабых мест. На всех позициях — суперигроки. Нет Бензема, Канте, Нкунку, которые получили травмы перед чемпионатом мира, но с теми, кто есть, у сборной Франции суперподбор игроков. Плюс целостная игра команды", — приводит «РБ Спорт» слова Дьякова.

В четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Франции сыграет с победителем матча Англия — Сенегал. Матч пройдет 10 декабря.