Ширер: «Францию не нужно бояться. Пусть она боится, глядя на состав Англии»

Экс-форвард сборной Англии Алан Ширер оценил шансы команды в матче 1/4 финала ЧМ-2022 против Франции.

«Англия должна быть полна уверенности в себе. Францию надо уважать, восхищаться ею, но бояться ее? Однозначно нет. Пусть она боится нас, пусть она смотрит на наш состав и думает: «Ого, вот это выбор игроков у них». Мбаппе очень хорош, но у нас тоже есть очень хорошие атакующие игроки, которые могут не только выйти в старте, но и усилить игру в результате замены», — приводит слова Ширера Daily Mail.

Матч Англия — Франция пройдет в субботу, 10 декабря. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.