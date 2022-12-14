Франция обыгрывает Марокко после первого тайма 1/2 финала ЧМ-2022

Франция обыгрывает Марокко после первого тайма матча 1/2 финала чемпионата мира в Катаре — 1:0.

На 5-й минуте счет в игре открыл защитник французов Тео Эрнандес. Он забил самый быстрый гол в полуфинале ЧМ с 1958 года. В середине первого тайма капитан сборной Марокко Ромен Саисс был заменен из-за травмы. Вместо него на поле вышел Селим Амалла.

Также вратарь марокканцев Яссин Буну пропустил первый гол от соперников на ЧМ-2022.